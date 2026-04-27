Și motorina s-a scumpit față de săptămâna trecută, astfel că într-un singur lanț de benzinării, carburantul se mai găsește sub 9 lei.

Cât costă benzina, luni, 27 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină standard este luni, 27 aprilie 2026, la prețul de 8,68 lei/l, deși sâmbătă costa 8,34 lei/l (o majorare de 0,34 lei). Ea se găsește la stațiile Rompetrol din București.

Și Lukoil a scumpit benzina, ea costând azi 8,70 lei/l, față de 8,62 cât era sâmbătă. Petrom a menținut costul de 8,72 lei/l.

La Socar, benzina standard a ajuns luni 8,79 lei/l, de la 8,34 prețul anterior (o creștere de 0,45 lei).

Stațiile Mol au menținut costul benzinei la nivelul din week-end, de 8,82 lei/l, la fel ca și OMV, la prețul de 8,83 lei/l.

Se observă că cea mai ieftină benzină standard costă 8,68 lei/l și se găsește în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Cât costă motorina, luni, 27 aprilie 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este luni, 27 aprilie 2026, de 8,98 lei/l, și se găsește la stațiile Petrom, la fel ca și sâmbătă, acesta fiind cel mai ieftin carburant de acest tip.

OMV a menținut luni prețul din week-end, de 9,07 lei/l, la fel ca și Mol, costul de 9,19 lei.

În schimb, Socar a crescut prețul, de la 9,07 lei/l cât era sâmbătă, la 9,19 lei/l luni (o creștere de 0,12 lei).

Și Rompetrol a rămas la costul din week-end, de 9,22 lei/l. Dar Lukoil a scumpit luni, 27 aprilie 2026, motorina standard, ajungând la 9,22 lei/l de la 9,15 lei.

Luni, 27 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină standard sub prețul de 9 lei, respectiv 8,98 lei/l, se găsește în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți, luni, 27 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește luni, 27 aprilie 2026, la prețul de 8,15 lei/l, și este la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Astăzi, luni, 27 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină se găsește la prețul de 8,83 lei/l, și este tot la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

