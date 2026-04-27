Un român din Germania și-a vândut casa cu 30.000 de euro și a cumpărat de toți banii droguri

Banii ar fi venit din vânzarea unei locuințe

Totul s-a întâmplat în județul Timiș, în zilele de 23 și 24 aprilie. Bărbatul are 47 de ani și este cetățean român stabilit în Germania. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi plătit 20.000 de euro pentru droguri, bani care proveneau din vânzarea unei locuințe.

Drogurile urmau să ajungă pe piața din România, spun anchetatorii. Pentru asta, bărbatul ar fi luat legătura cu un alt bărbat, în vârstă de 50 de ani, care era implicat în aceeași tranzacție și care a fost prins în flagrant având asupra lui banii obținuți din vânzarea drogurilor

Banii ridicați de anchetatori în urma flagrantului făcut de DIICOT în dosarul celor 13 kilograme de canabis din Timiș. Foto: DIICOT / Poliția Română



Marfa era formată din 13 kilograme de canabis, ambalate în 13 pungi, iar valoarea tranzacției era de 30.000 de euro, scrie sursa citată.

Percheziții la Buziaș și 13 pungi cu canabis confiscate

După flagrant, polițiștii au făcut percheziții în Buziaș. În urma descinderilor, au fost găsite și confiscate cele 13 pungi cu canabis. Cei doi bărbați au fost reținuți de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de risc. Unul dintre ei este recidivist, potrivit sursei citate.

Pe 25 aprilie, Tribunalul Timiș a admis propunerea procurorilor și a decis arestarea preventivă a celor doi bărbați pentru 30 de zile. Cazul este cercetat de DIICOT ca trafic de droguri de risc, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor legate de proveniența drogurilor și de rețeaua prin care acestea urmau să fie vândute.

