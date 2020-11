Cele mai bune oferte la Fashion Days de Black Friday 2020

Pentru ediția din acest an a Black Friday, Fashion Days a pregătit un stoc de produse în valoare de circa 200 de milioane de lei. Vezi ce haine are Fashion Days la reducere de Black Friday!

Brand-uri la Fashion Days de Black Friday 2020

Retailer-ul de fashion și accesorii anunță reduceri la haine, accesorii și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii, de la branduri recunoscute pe plan internațional, precum: Fossil, Furla, Max&Co, Guess, Adidas, Puma, Pepe Jeans, DESIGUAL, Diesel, Nike, Esprit, Love Moschino, NEXT, Mango, United Colors of Benetton, Napapijri, Ted Baker etc.

Reduceri încălțăminte Fashion Days – Black Friday 2020

Vezi mai jos cele mai bune oferte la încălțăminte de la Fashion Days. Cele mai frumoase botine, cele mai dorite ghete, cele mai deosebite cizme.

Reduceri botine și ghete Fashion Days – Black Friday 2020

Ted Baker/Botine Chelsea de piele Conella – reducere de 43%, astfel că le poți încălța pentru doar 629,99 lei!

Pepe Jeans London/Ghete de piele nabuc Maldon – 399,99 lei

Reduceri pantofi sport și teniși Fashion Days – Black Friday 2020

Puma/Pantofi sport de piele Ralph Sampson – 169,99 lei (redus de la 409,99 lei)

DESIGUAL/Tenisi high-top de panza cu aplicatii – 229,99 lei de la 449,99 lei!

Reduceri haine Fashion Days – Black Friday 2020

Reduceri blugi Fashion Days – Black Friday 2020

Levis – Blugi super skinny cu talie inalta Mile: 179,99 lei (redus de la 609,99 lei)

Only – Blugi skinny cu aspect decolorat: 109,99 lei (redus de la 189,99 lei)

Tom Tailor/Blugi slim fit: 209,99 lei (redus de la 349,99 lei)

NA-KD/Blugi skinny cu talie inalta: 139,99 lei (redus de la 239,99 lei)

Love Moschino/Blugi cu aplicatie logo: 509,99 lei (redus de la 849,99 lei)

KOTON/Blugi mom-fit de bumbac: 109,99 (redus de la 139,99 lei)

NA-KD/Blugi crop cu talie inalta: 109,99 lei (redus de la 199,99 lei)

Reduceri geci și jachete Fashion Days – Black Friday 2020

Trespass/Geaca cu vatelina si aspect matlasat Rianna Reducere de 77%! – Cumpără de Black Friday la doar 169,99 lei!

Reduceri pulovere și cardigane Fashion Days – Black Friday 2020

NA-KD/Pulover tricotat cu perforatii – redus de la 239,99 la 139,99 lei!

Reduceri genți Fashion Days – Black Friday 2020

Chiara Canotti/Geanta de piele, cu bareta de umar si aspect matlasat – 269,99 lei de la 1.429,99 lei!

Geanta redusa cu 81%

Francesca Rossi/Geanta shopper din piele ecologica – reducere de 81%! O poți avea cu doar 119,99 lei de la 689,99 lei!

