Cum obții pașaportul în 2026

Pentru a obține pașaportul în România, trebuie să parcurgi câțiva pași simpli. Întregul proces este destul de bine pus la punct și începe, ideal, cu plata taxei și o programare online.

Pimul lucru pe care trebuie să-l faci este să plătești taxa aferentă tipului de pașaport dorit.

Pașaport simplu electronic (biometric, valabil 10 ani pentru persoanele peste 18 ani / 5 ani pentru cei între 12 și 18 ani / 3 ani pentru minorii sub 12 ani):

265 lei – pentru adulți

258 lei – pentru minorii cu vârsta peste 12 ani;

234 lei – pentru copiii sub 12 ani.

Pașaport simplu temporar (valabil 1 an, nu conține amprente, se eliberează mai rapid, dar în multe țări nu este acceptat fără viză sau are restricții):

96 lei – indiferent de vârstă.

Taxa se poate plătii online, exclusiv prin platforma Ghiseul.ro sau fizic, la orice unitate CEC Bank, atât la casierie cât și la automatele de plată SelfPay din incintă.

Ulterior, este nevoie de o programare online, prin platforma oficială epasapoarte.ro. Pe această platformă web trebuie să alegi județul în care dorești să depui actele (se poate depune cererea la orice Serviciu Public Comunitar de Pașapoarte din țară, indiferent de domiciliul din buletin), apoi se selectează locația, data și ora dorită. Este important de notat faptul că programarea trebuie confirmată pe e-mail.

Documentele necesare pentru eliberarea pașaportului românesc

Dacă ești un adult cu domiciliul în România, ai nevoie doar de:

Cartea de identitate (buletinul) în original, aflată în termen de valabilitate.

Dovada plății taxei (dacă ai plătit pe Ghiseul.ro, trebuie să printezi confirmarea tranzacției de pe e-mail; dacă ai plătit fizic, aduci chitanța).

Pașaportul anterior, dacă ai mai avut unul (dacă este expirat, ți se va anula și returna; dacă este încă valabil, îți va fi reținut).

Este important de notat faptul că, pentru copiii sub 14 ani sunt obligatorii certificatul de naștere în original, prezența minorului și a ambilor părinți (cu cărțile lor de identitate în original). Pentru minorii peste 14 ani, este necesară și cartea lor de identitate.

În ziua programării, este necesar să te prezinți fizic la direcția de pașapoarte aleasă, la data și ora programate. Acolo vei preda documentele, ți se va face fotografia oficială pe loc, așa că nu este nevoie de poze printate aduse de acasă, ți se vor prelua amprentele digitale de la degetele arătătoare de la ambele mâini (pas obligatoriu pentru pașaportul electronic, de la vârsta de 12 ani) și vei semna electronic pe un pad.

Termenul legal standard de eliberare pentru pașaportul simplu electronic este de regulă de 5 zile lucrătoare, însă poate fi gata și mai repede.

Un avantaj major este că livrarea pașaportului electronic prin curier este 100% gratuită la orice adresă de pe teritoriul României. Când depui actele la ghișeu, vei fi întrebat cum dorești să intri în posesia documentului: poți opta să-ți fie adus acasă/la birou prin curier sau să te întorci fizic să-l ridici de la sediu.

Cât de puternic este pașaportul românesc?

Pașaportul românesc se situează pe locul 6 la nivel global în clasamentul Henley & Passport Index în privința puterii de călătorie, depășind chiar și pașapoarte cu tradiție precum cele eliberate de Statele Unite ale Americii, Marea Britanie sau Canada.

De asemenea, în clasamentul Nomad Capitalist Passport Index, destinat antreprenorilor și cetățenilor globali (care ia în calcul mobilitatea, taxele și libertățile), România împarte un onorant loc 2 mondial (alături de țări precum Grecia și Irlanda), fiind considerată o opțiune extrem de stabilă, echilibrată și atractivă pe plan internațional.

Ca deținător de pașaport românesc, poți călători în 175 – 176 de state și teritorii fără a avea nevoie de o viză tradițională aplicată în avans la ambasadă.

Accesul se împarte astfel:

Fără viză: Aproximativ 120 de state permit intrarea doar cu pașaportul (sau cartea de identitate, în cazul UE).

Aproximativ 120 de state permit intrarea doar cu pașaportul (sau cartea de identitate, în cazul UE). Viză la sosire (Visa on arrival): În jur de 42-45 de destinații îți vor acorda viza direct la frontieră/aeroport.

În jur de 42-45 de destinații îți vor acorda viza direct la frontieră/aeroport. Autorizație electronică (eTA): O mică parte necesită doar completarea rapidă a unui formular online înainte de zbor (ex: Canada, SUA, Australia, Noua Zeelandă).

