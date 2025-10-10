Ce spune un microbiolog despre igiena din dormitor

Egert explică că patul nu este un „hotspot microbiologic”, în ciuda timpului îndelungat petrecut dormind.

„Patul este un loc uscat în comparație cu bucătăria sau frigiderul, unde microorganismele au puțin de mâncat”, afirmă expertul.

Deși recomandă spălarea lenjeriei de pat la fiecare două săptămâni, Egert susține că acest lucru este mai mult din motive estetice. Transpirația, saliva și reziduurile de cosmetice pot duce la decolorări și mirosuri neplăcute.

„Cine nu are animale de companie și copii mici în pat, nu este alergic la acarieni sau nu are probleme de sănătate, nu trebuie să aibă remușcări dacă spală lenjeria mai rar”, a mai precizat Egert.

Petele galbene de pe perne

În ceea ce privește petele galbene care se pot forma pe perne, Egert afirmă că acestea apar de obicei din cauza secrețiilor corporale și nu reprezintă o problemă de sănătate.

Pentru a preveni formarea lor, se recomandă spălarea pernelor și pilotelor de 1-2 ori pe an la 60 de grade.

Pernele murdare de pete galbene nu reprezintă un pericol pentru sănătate, potrivit microbiologului german. Sursa foto: Shutterstock

Sfaturi pentru igiena în dormitor

Expertul recomandă scuturarea lenjeriei în fiecare dimineață și aerisirea camerei chiar și iarna. De asemenea, temperatura nu ar trebui să fie atât de scăzută încât să se formeze condens pe ferestre.

„A depozita lucruri sub pat nu este o idee bună, deoarece aerul trebuie să circule sub saltea”, adaugă Egert.

Microbiologul german subliniază că patul nu este un mediu propice pentru microorganisme periculoase.

Cu toate acestea, respectarea unor reguli de bază de igienă în dormitor este importantă pentru un somn sănătos și confortabil.

