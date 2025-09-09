Cum se face „valul perfect”

Piscina are 690 de metri lungime, iar un val poate fi „călărit” chiar și un minut, relatează CNN. Este alimentată cu 80 de milioane de litri de apă sărată adusă din Golful Persic, ușor desalinizată pentru a fi potrivită pentru sport.

Valul este creat de o aripă subacvatică trasă de scripeți pe sub bazin, iar fundul piscinei, proiectat special, îl face să se spargă precum în ocean. „Aici e toată magia”, spune Ryan Watkins, directorul Surf Abu Dhabi, care explică faptul că batimetria bazinului este patentată.

Tehnologia îi aparține legendarului Kelly Slater, considerat cel mai bun surfer din istorie. Slater a colaborat cu Adam Fincham, specialist în mecanica fluidelor la Universitatea din California de Sud, pentru a transforma visul surferilor într-o realitate matematică extrem de complicată.

Prețuri de lux: până la 5.450 de dolari pentru 90 de minute

Surf Abu Dhabi se adresează celor foarte bogați. În bazinul principal sunt acceptați maximum patru surferi odată, fiecare plătind aproximativ 950 de dolari pentru șase valuri garantate. Cei care vor exclusivitate pot închiria întreaga piscină pentru 90 de minute cu aproape 5.450 de dolari.

„Oferim un traseu de 55 de secunde de la un capăt la altul și două tuburi perfecte”, spune Watkins. Clienții primesc antrenori în apă și analize video după sesiuni.

De la documentare la realitate

Mitul valului perfect a intrat în cultura surf-ului în anii 60, odată cu documentarul „The Endless Summer”. Atunci, doi californieni au găsit la Cape St. Francis, în Africa de Sud, valuri „ca și cum ar fi făcute de o mașină”. Astăzi, Surf Abu Dhabi oferă exact această „mașinărie”, un val mereu identic.

„Am adoptat filosofia calității, nu a cantității. Avem cele mai bune valuri din lume, nu cele mai multe”, spune Watkins.

O industrie de miliarde

Industria turismului de surf a ajuns la 68,3 miliarde de dolari în 2024 și ar putea depăși 95 de miliarde până în 2030. Surf Abu Dhabi vrea să capteze partea luxoasă a pieței, mizând pe predictibilitate și siguranță.

Chris Hemsworth, Lewis Hamilton sau Steve Aoki sunt printre vedetele care au încercat piscina, în timp ce prințul Harry și Ivanka Trump au fost văzuți la Surf Ranch din California, primul proiect creat de Kelly Slater.

Valul perfect, o afacere exclusivistă dar care nu se compară cu oceanul

Nu toți sunt convinși. Felippe Bonella Dal Piero, care organizează excursii de lux pentru surferii miliardari, spune că piscinele pot fi utile pentru antrenament, dar nu pot înlocui oceanul.

„Clienții mei vin pentru conexiunea cu natura și cu ritmul oceanului. În apă nu ești niciodată în control, și tocmai asta îi atrage. Un val de 100 de metri în piscină nu înseamnă surfing adevărat”, explică el.

Watkins vede altfel lucrurile: „Cel mai vârstnic surfer care a venit la noi avea 86 de ani. Pentru mulți, piscina este mai sigură și mai accesibilă decât oceanul.”

Cu doar două piscine funcționale în lume care folosesc tehnologia lui Slater, una în California și alta la Abu Dhabi, valul perfect a devenit un simbol al exclusivității.

„Din perspectiva unui teren de golf, am fi Augusta”, spune Watkins, comparând Surf Abu Dhabi cu cel mai exclusivist club de golf din lume.

„Acum toată lumea vrea să fie surfer”, adaugă el. „Dar nu orice surfer. Ci unul care prinde valul perfect.”

