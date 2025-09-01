Un nou concept a luat naștere în Viena, provocând membrii să fie mai activi. Lanțul de săli OneTribe introduce un model de abonament inedit, începând din această lună.

Noua regulă este simplă: clienții plătesc doar pentru zilele în care nu se antrenează. Fiecare zi de absență costă 6 euro.

Cei care încheie un contract nu plătesc o taxă lunară fixă ​​ca de obicei. Singurul cost îl reprezintă zilele în care nu se prezintă la antrenamente.

Aici nu plătești pentru antrenament, ci pentru absență. 6 euro pe zi dacă nu vii. Așa, lenea devine cu adevărat scumpă.

Abonamentul special are o durată de 3 luni cu acces nelimitat. Clienții plătesc doar pentru zilele în care nu se prezintă la sală.

„De obicei, clienții plătesc lunar prețul abonamentului, așa cum se întâmplă în alte săli. Plata pentru absențe este o ofertă specială pe care o lansăm în septembrie”, precizează Luca Breu, de la OneTribe.

Verificarea prezenței se face printr-o aplicație de programări. Membrii își rezervă antrenamentele, iar sistemul înregistrează automat prezența.