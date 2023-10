Despre planta Monstera

Monstera face parte din familia Araceae și este originară din zonele tropicale ale Americii Centrale și de Sud, în special din Mexic și Panama. Monstera are frunze mari, cărnoase și verzi. Caracteristica distinctivă a acestei plante este faptul că frunzele sale dezvoltă găuri și deschideri în măsura în care cresc, oferindu-i aspectul caracteristic de „frunze găurite”. Acest aspect a făcut ca Monstera să devină foarte populară în decorul de interioare.

Numele generic „Monstera” provine din cuvântul latin „monstrum,” care înseamnă „monstru”. Acest nume a fost atribuit plantei datorită frunzelor sale distincte și aspectului neobișnuit

Monstera deliciosa, cunoscută și sub numele de filodendron cu frunze despicate sau găurite, este o plantă tropicală adesea păstrată ca plantă de apartament. Este ușor de cultivat poate fi găsită în multe spații datorită aspectului ei impresionant. Monstera deliciosa are frunzele lucioase, despicate în formă de inimă și atrage atenția oriunde ar fi plasată. Crește rapid, până la jumătate de metru pe an și durează aproximativ trei ani înainte să ai o monstera matură.

Monstera este o plantă ușor de îngrijit, cunoscută pentru capacitatea sa de a purifica aerul și pentru frunzele sale decorative. Este o alegere excelentă pentru decorul interior, adăugând un element tropical și exotic în orice încăpere.

Monstera – sfaturi de îngrijire

În general, Monstera este o plantă de interior ușor de îngrijit și poate fi plasată în mai multe locuri din casă, cu excepția expunerii directe la soare. Alegând un loc cu lumină indirectă medie și asigurându-vă că planta primește apă și nutrienți corespunzători, veți putea bucurați de frumusețea acestei plante tropicale în locuință.

Lumină

Monstera preferă lumina indirectă puternică sau semiumbră. Nu expuneți planta la lumina directă a soarelui, deoarece frunzele sale delicate pot arde.

Pentru a asigura o creștere uniformă și dezvoltarea uniformă a frunzelor, rotiți periodic ghiveciul cu Monstera pentru a evita ca planta să se îndrepte spre lumină doar pe o parte.

Evitați să o plasați în lumina directă a soarelui, deoarece frunzele sale delicate pot arde. Dacă planta primește prea puțină lumină, frunzele sale pot deveni mai mici și mai puțin găurite

Temperatură

Planta preferă temperaturi constante, între 18-24°C, iar evitați expunerea la temperaturi sub 10°C.

Umiditate

Monstera se bucură de o umiditate ridicată, dar se descurcă bine și în condiții mai puțin umede. Dacă umiditatea aerului este scăzută, puteți pulveriza frunzele cu apă sau folosi un umidificator de aer în apropierea plantei.

Udarea

Udarea trebuie făcută atunci când stratul superior al solului se usucă. Evitați udarea excesivă, deoarece radacinile Monstera pot suferi dacă sunt prea ude. Asigurați-vă că vasul are un sistem de drenaj pentru a permite apei să se scurgă.

Fertilizarea

Monstera poate fi hrănită cu îngrășăminte pentru plante tropicale cu frunze verzi o dată pe lună în timpul sezonului de creștere (primăvara și vară).

Solul și transplantarea

Monstera poate ajunge să crească destul de mare, și are nevoie de un suport sau un ghiveci mai mare pe măsură ce crește.

Tăierea frunzelor uscate sau deteriorate încurajează creșterea plantei și menține un aspect mai estetic.

Un amestec de sol bine drenat, bogat în materie organică, este potrivit pentru Monstera.

Monstera poate fi înmulțită prin butași, înmulțirea cu tulpini sau prin divizarea rizomului. Butașii pot fi plasați în apă până când dezvoltă rădăcini și apoi transplantate în pământ. Cu condiții adecvate, Monstera poate crește destul de rapid, cu până la 30-60 cm pe an.

Toxicitate

Frunzele Monstera conțin oxalat de calciu și pot fi ușor toxice dacă sunt ingerate. Asigurați-vă că plasați planta într-un loc inaccesibil pentru copii și animale de companie.

De ce este bine să ai o Monstera în casă

Monstera este una dintre plantele cunoscute pentru abilitatea sa de a purifica aerul. Frunzele sale ajută la eliminarea poluanților precum formaldehidă și benzen din aerul din interior.

Monstera a devenit un simbol al exotismului și al vieții tropicale. Frunzele sale mari și frumoase sunt adesea folosite în designul interior pentru a crea o atmosferă tropicală sau exotică în locuințe și birouri.

În unele culturi, se crede că Monstera aduce noroc și protecție împotriva energiilor negative. Plasarea acestei plante în casă ar putea atrage bunăstare și protecție împotriva răului.

Specii de Monstera

Genul Monstera cuprinde o serie de specii, hibrizi și varietăți. Iată care sunt unele dintre cele mai cunoscute:

Monstera deliciosa

Frunzele mari, ovale, cu găuri caracteristice.

Este varianta tradițională și cea mai cunoscută.

Monstera adansonii

Frunze mai mici și mai înguste decât cele ale M. deliciosa.

Frunzele prezintă găuri mai puține și sunt mai uniforme.

Este cunoscută și ca „Monstera monkey mask” datorită aspectului frunzelor.

Monstera obliqua

Are frunze cu găuri mari și un aspect foarte distinctiv.

Este uneori confundată cu M. adansonii, dar frunzele au o formă mai asimetrică

Monstera pinnatipartita

Are frunze adânc divizate în segmente lungi și înguste.

Aspectul său este mai asemănător cu o ferigă.

Ce beneficii aduc plantele de apartament

Plantele de interior adaugă frumusețe și viață în decorul unei încăperi. Ele pot fi folosite pentru a crea puncte de atracție, pentru a umple spațiile goale și pentru a completa designul interior. Există o varietate largă de plante disponibile, cu culori, forme și dimensiuni diverse, astfel încât să se potrivească oricărui stil de design.

Având plante de interior, oamenii se simt mai conectați cu natura, chiar dacă locuiesc în medii urbane sau în apartamente. Îngrijirea plantelor poate fi o experiență terapeutică și poate aduce o doză de verde și natură în viața de zi cu zi.

Oxigenarea aerului

Plantele de interior au abilitatea de a purifica aerul prin procesul de fotosinteză, în care absorb dioxidul de carbon și eliberează oxigen. În plus, ele pot absorbi substanțe chimice nocive din aer, precum formaldehidă, benzen, amoniac și xilen, care pot proveni din mobilier, vopsea sau produse de curățare. Aceasta contribuie la îmbunătățirea calității aerului din interior și la reducerea riscului de boli respiratorii.

Umidificarea aerului

Plantele eliberează apă prin procesul de transpirație, crescând astfel umiditatea aerului din încăpere. Acest lucru este deosebit de benefic în sezonul rece sau în medii cu aer uscat, unde nivelul scăzut de umiditate poate cauza probleme de sănătate, cum ar fi uscăciunea ochilor, gâtului sau a pielii.

Reducerea stresului

Studiile au arătat că simpla prezență a plantelor de interior poate reduce nivelul de stres și anxietate. Privind și având grijă de plante, oamenii se simt conectați cu natura și beneficiază de efectele psihologice pozitive ale acestui contact.

Îmbunătățirea concentrării

Plantele pot contribui la îmbunătățirea concentrării și productivității la locul de muncă sau acasă. Culorile, texturile și formele variate ale plantelor aduc un element vizual plăcut și stimulant, ceea ce poate spori creativitatea și abilitatea de a rezolva probleme. Preocuparea pentru plante poate aduce un sentiment de satisfacție și realizare. Observarea creșterii și dezvoltării acestora poate aduce bucurie și reduce sentimentele de izolare sau stres.

Curiozități despre plante

Cel mai vechi arbore din lume: Considerat cel mai vechi arbore din lume, un exemplar de Pinus longaeva din California numit „Methuselah” are peste 4.800 de ani. Aceste plante rezistente pot trăi în condiții extreme timp de mii de ani.

Plante care cresc rapid: Bamboo este una dintre cele mai rapide plante crescătoare. Unele specii pot crește cu până la un metru pe zi.

Aerofitele: Există plante numite „aerofite” care nu necesită pământ pentru a crește. Ele se atașează de obiecte sau crengi și obțin nutrienții și apa din aer.

Plantele și gravitația: Gravitația influențează creșterea plantelor. Tulpinile și rădăcinile plantelor cresc spre sursa de gravitație. Acest fenomen este cunoscut sub numele de geotropism.

Planta vieții: Aloe vera, cunoscută și sub numele de „planta vieții,” este folosită pentru proprietățile sale vindecătoare. Gelul din frunzele de aloe vera este utilizat pentru tratarea arsurilor, iritațiilor și rănilor.

Atragerea fluturilor: Plantele au evoluat pentru a atrage diferite polenizatori. De exemplu, fluturii sunt atrași de flori colorate și parfumate, care îi ajută să-și transporte polenul și să contribuie la polenizarea plantelor.

Sursă foto – 123rf.com