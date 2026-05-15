Ce sunt edamamele

Edamamele sunt, de fapt, păstăi de soia recoltate timpuriu, Spre deosebire de varianta uscată a boabelor de soia, edamamele au o textură cremoasă și o aromă discretă de nucă.

În țările asiatice există o adevărată tradiție în privința lor, asta pentru că boabele de soia verde se pot culege doar în câteva zile pe an.

Unde şi cum se pot cultiva edamamele în România

Cultivarea edamamelor (soia tânără) este posibilă și în România, fiind o plantă care se dezvoltă bine în condițiile climatice din ţara noastră.

Edamamele pot fi cultivate în grădină, oferind satisfacția unei recolte sănătoase direct din propria curte. Edamamele prefera un climat cald şi umed, cu temperaturi cuprinse intre 20 si 25°C. Semănarea poate începe după trecerea pericolului de îngheț.

«Plantele au nevoie de un sol bine drenat, bogat în materie organică, și de cel puțin 6-8 ore de soare pe zi», recomandă GardenFarm.ro. Solul trebuie menținut umed, dar fără exces de apă, iar îngrășământul organic este esențial pentru o creștere viguroasă.

Pași pentru o recoltă bogată

1. Alegerea soiului potrivit – Unele soiuri de edamame (Summer Shell/Dame Hanae, Chiba Green, de exemplu) sunt mai rezistente la boli și se adaptează mai bine climei locale.

2. Pregătirea solului – Îndepărtați buruienile și aplicați un îngrășământ organic înainte de plantare.

3. Semănare – Semănați semințele la 2-3 cm adâncime, cu o distanță de 50 cm între rânduri.

4. Îngrijire – Udați regulat plantele, îndepărtaţi buruienile și aplicați îngrășământ foliar la fiecare 2-3 săptămâni.

5. Recoltare – Păstăile se recoltează atunci când sunt verzi și pline, înainte ca boabele să se întărească. Este de preferat să le recoltaţi dimineața şi să le păstraţi într-un loc răcoros şi umed. Edamamele pot fi păstrate mai mult timp congelate, ambalate în pungi alimentare.

Edamamele pot fi afectate de diverse boli și dăunători, cum ar fi pătarea frunzelor, rugina sau făinarea, cauzate de ciuperci. Printre dăunătorii frecvenți se numără afidele, gândacii, omizile și nematodele.

Printre măsurile de prevenire şi combatere a dăunătorilor se recomandă rotația culturilor pentru a evita acumularea de patogeni în sol, alegerea soiurilor rezistente, fertilizare echilibrată și udare corectă, precum şi inspecția regulată a plantelor pentru identificarea semnelor de boală.

Cum poţi introduce edamamele în alimentaţia ta

Edamamele sunt o sursă de proteine vegetale, care joacă un rol important în controlul greutății. În plus, acestea sunt bogate în fibre și sărace în calorii, fiind sățioase.

Edamamele pot fi mâncate simple, fierte cu doar puțină sare, pe post de gustare sau încorporate în diverse rețete culinare. Pot fi făcute cu usturoi, adăugate în salate, supe, mâncăruri de legume, paste și sendvișuri.

Cea mai simplă modalitate de a prepara edamame este fierbea acestora, în puțină apă sărată. Sunt o gustare delicioasă, dar și foarte hrănitoare.

Ingrediente: 500 g edamame congelate, sare și piper după gust

Mod de preparare: Pune păstăile în apă care a dat în clocot și lasă-le să fiarbă timp de aproximativ de cinci minute. Se scurg de apă și se servesc curățate de teacă. Le poți adăuga sare și piper după gust.

Te poţi inspira din aceste reţete cu edamame pentru a alege un fel de mâncare sănătos care se prepară rapid!

