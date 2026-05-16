În cadrul ediției de pe 16 mai 2026, difuzată de la ora 9.00, actorul recunoaște că, deocamdată, nu are o parteneră.

„Nu sunt pe site-uri de dating, nu am nici măcar ChatGPT. Sunt liber de contract, cum se spune. Am zis să nu ne mai grăbim, să stăm liniștiți… Am multe de făcut, mă concentrez pe carieră, muncesc de luni până duminică până îmi sar capacele. Bat fierul cât e cald. Am fost invitat pe Instagram la cafele, dar nu m-am dus”, spune Silviu Mircescu la „Întrebarea Mesei Rotunde”.

Vedeta a adăugat că, pentru că este un bărbat singur, în vacanțe merge alături de fiul său.

Silviu Mircescu a mărturisit și care crede că este motivul pentru care căsnicia lui s-a încheiat: „M-am întrebat de foarte multe de ce s-a stins. Și încă nu am un răspuns. Am luat toate variantele! M-am gândit la mine, că poate sunt eu exagerat, că muncesc prea mult, că poate asta a deranjat-o pe cea de lângă mine. Nu știu dacă vreodată o să am noroc să am pe cineva lângă mine, la stilul de viață pe care-l am. E pasiunea pe care nu poate să mi-o ia nimeni niciodată! Și dacă mi-ar zice cineva mâine «Tu, dacă vrei să fii fericit, nu mai fi actor», o să-i zic: «Mai bine nu»! N-aș putea să las meseria asta, că o iubesc prea tare”.

Dezvăluirile făcute de actor vin la mai bine de șase luni de când Silviu Mircescu a negat în direct la TV că ar fi avut o idilă cu Iulia Pârlea, așa cum a notat presa de scandal.

În cadrul emisiunii „Întrebarea Mesei Rotunde”, care va fi difuzată pe 16 mai 2026, de la ora 9.00, Silviu Mircescu spune și cum a ajuns să-l pună naș pentru copilul lui pe Alex Velea, de ce are foarte multe perechi de pantofi sport și care a fost cea mai mare greșeală a vieții.

