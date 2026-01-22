De ce preîncălzirea era esențială

Cuptoarele vechi, fie pe gaz, fie electrice, aveau o distribuție inegală a căldurii, ceea ce ducea la preparate arse pe margini și crude la mijloc. Tehnologiile moderne, precum cuptoarele cu ventilație, reduc semnificativ aceste probleme.

„Astăzi, preîncălzirea este mai mult o chestiune psihologică decât tehnică”, subliniază Le Journal des Seniors.

Aplicarea aceeași reguli atât pentru un gratin de legume, cât și pentru un tort complicat este o eroare. Preîncălzirea inutilă poate duce la risipă energetică, mai ales în lunile reci.

„Distincția între chimia precisă și gătitul lent e esențială pentru a economisi energie”, arată publicația.

Când este necesar șocul termic

Pentru preparatele care necesită o coacere rapidă, precum sufleurile sau aluaturile de prăjituri, preîncălzirea este obligatorie. Reacția de Maillard, responsabilă pentru crusta aurie, sau activarea substanțelor de dospire, depinde de acest șoc termic.

Preparatele dense și umede, precum lasagna sau gratinul, nu necesită căldura imediată. Coacerea lentă permite ingredientelor să se combine armonios. Le Journal des Seniors recomandă o rețetă de gratin cu dovleac și cartofi, ideal pentru testarea acestei metode.

Gratin de iarnă cu dovleac și cartofi

Ingrediente:

1 dovleac mic

4 cartofi mari

250 ml cremă de migdale

1 cățel de usturoi

Nucșoară, sare, piper

2 linguri de drojdie inactivă

Puțin ulei de măsline

Preparare:

Spălați și tăiați dovleacul și cartofii în felii subțiri. Frecați vasul de gratin cu usturoiul. Alternați feliile de legume în vas. Amestecați crema de migdale cu condimentele și usturoiul rămas și turnați-o peste legume. Presărați drojdia inactivă și adăugați uleiul de măsline. Introduceți vasul în cuptorul rece, setați temperatura la 180°C și coaceți 50-60 minute.

Carnea: cum să obțineți frăgezime maximă

Pentru bucăți de carne mari, un început la rece oferă rezultate mai bune. Contractarea bruscă a fibrelor la temperaturi înalte poate duce la pierderea sucurilor naturale, făcând carnea uscată. «Temperatura lentă permite grăsimilor să se redistribuie și să hidrateze carnea,» spune Le Journal des Seniors.

Introduceți puiul într-un cuptor rece, setați la 180°C sau 200°C și ajustați timpul de coacere cu încă 10-15 minute. Rezultatul? Piele crocantă și carne suculentă.

Reîncălzirea resturilor: evitați uscarea

Resturile de mâncare, introduse direct în cuptorul încins, pot deveni uscate sau arse pe margini. Setarea unei temperaturi mai mici, 150-160°C, și pornirea de la rece păstrează textura și umiditatea preparatelor.

Preparatele de patiserie și panificație necesită căldură imediată pentru a se dospi și forma crusta. «Fără preîncălzire, sufleurile și pizza nu vor avea textura dorită,» avertizează Le Journal des Seniors.