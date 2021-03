Prețuri chirii București. Ce prevăd specialiștii pentru prima parte din 2021 (PUBLICITATE)

Care a fost evoluția prețurilor la chirii în 2020

Piața închirierilor din cele șase mari centre regionale ale țării a fost caracterizată în 2020 de un nivel sensibil mai ridicat al ofertei comparativ cu 2019. Potrivit lui Dorel Niță, Head of Data & Research în cadrul portalului Imobiliare.ro și coordonatorul platformei Analize Imobiliare, acest indicator s-a majorat cu peste 30% față de anul precedent, în condițiile în care peste 74.000 de apartamente și case au fost scoase la închiriere, cumulat, în București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara – față de 56.000 în 2019. Interesant este că această majorare a ofertei, deși corelată cu o scădere a cererii din partea studenților, a afectat prețurile, însă într-o măsură semnificativ mai mică. „În 2020, proprietarii din Capitală au scăzut chiria solicitată cu o medie de 6% pentru apartamentele cu două și trei camere, și, respectiv, cu 8% pentru garsoniere și apartamentele cu patru camere. Estimăm că, la sfârșitul anului trecut, unul din cinci apartamente disponibile spre închiriere în București era ocupat, în timp ce, înainte de declanșarea epidemiei, raportul era de unul la șase”, subliniază Dorel Niță.

Previziunile specialiştilor pentru 2021

Pe de altă parte, datele RE/MAX România pe trimestrul al treilea al anului trecut arată că ponderea închirierilor din numărul total de tranzacții realizate de birourile din cadrul rețelei s-a situat la un nivel comparabil celui consemnat în aceeași perioadă a anului precedent – este vorba despre o cotă de 10,2% în T3 2020, față de una de 10,1% în T3 2019. Pentru 2021, reprezentanții companiei estimează că în anumite orașe vor avea loc scăderi de prețuri, determinate de menținerea cursurilor online în cadrul instituțiilor de învățământ. „Raportat la chirii, se remarcă schimbări în marile orașe, cauzate tot de contextul social, care se vor concretiza, cel mai probabil, în corecții de preț. Totuși, incertitudinea ce caracterizează această perioadă nu ne permite să facem predicții decât pentru perioade scurte, schimbările fiind direct proporționale cu evoluția situației medicale”, spune Răzvan Cuc, președintele RE/MAX România.

Deși o parte din cerere vine din partea familiilor, piața închirierilor din marile orașe depinde foarte mult de solicitările din partea studenților

Preţul chiriei pentru o garsonieră

În momentul de față, prețurile solicitate de către proprietarii de garsoniere din București pornesc, potrivit ofertelor listate pe Imobiliare.ro, de la aproximativ 150 de euro pe lună, cele mai accesibile chirii putând fi găsite, în mod firesc, în cartierele periferice ale orașului. Astfel, o locuință de 25 de metri pătrați, amplasată în zona Berceni-Apărătorii Patriei, are un preț cerut de 700 de lei pe lună (echivalentul a aproximativ 145 de euro pe lună). Cu o sumă nu cu mult mai mare, respectiv 162 de euro pe lună, poate fi închiriată și o garsonieră nou-construită, de 37 de metri pătrați utili, în cadrul ansamblului Militari Residence.

Preţul chiriei pentru un apartament cu 2 camere

Deși garsonierele sunt, adesea, mai atractive pentru cei care doresc să locuiască singuri, cei care ar dori să împartă cheltuielile casei cu unul sau mai mulți colegi, vor avea nevoie de mai multe camere. Potrivit datelor Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat pentru un apartament cu două camere din Capitală (construcție între 1980 și 2000) se situează în jurul a aproximativ 400 de euro pe lună. În general vorbind, însă, valorile de listare pe acest segment de piață pornesc, indiferent de anul construcției, de la aproximativ 200 de euro pe lună. O locuință confort 2, din zona Rahova, are însă o chirie cerută de 180 de euro pe lună – în ciuda suprafeței reduse, de 35 de metri pătrați, aceasta se află într-o bună stare de funcționare, fiind renovată și mobilată (relativ) recent.

Preţul chiriei pentru un apartament cu 3 camere

Pentru a-și optimiza costurile de locuire, cei interesați de varianta „traiului la comun” pot fi mai atrași de ofertele de apartamente cu trei camere. Potrivit Imobiliare.ro, prețurile de pornire pe acest segment de piață sunt comparabile cu cele ale locuințelor cu două camere. Astfel, o unitate locativă tricamerală poate fi închiriată, în zona Drumul Taberei, cu 205 euro pe lună – aceasta are o suprafață de 64 de metri pătrați utili și este mobilată și utilată. Pe de altă parte, în Militari, zona Apusului, un apartament de 55 de metri pătrați utili, renovat și parțial mobilat/utilat, are un preț cerut de 220 de euro pe lună.

Chiria solicitată pentru o proprietate sau alta nu este influențată doar de amplasamentul și suprafața acesteia, ci și de condițiile și dotările oferite

Preţul chiriei pentru un apartament cu 4 camere

Pe segmentul apartamentelor cu patru camere, prețurile solicitate de proprietarii din Capitală pornesc de la circa 300 de euro pe lună. Cu atât poate fi închiriată, spre exemplu, o unitate locativă de 74 de metri pătrați, în zona Drumul Taberei-Romancierilor: decomandată și aflată în bună stare de funcționare, aceasta are de două băi și este parțial mobilată. La un preț apropiat, respectiv 320 de euro pe lună, este scos la închiriere și un apartament cu patru camere situat în zona Piața Unirii – situat la parterul unui imobil din anul 1960, locuința dispune de 60 de metri pătrați utili, este renovată, dar parțial mobilată și utilată.

Preţul chiriei pentru case

În contextul schimbărilor sociale provocate de noul coronavirus, casele și vilele au devenit mult mai atractive, inclusiv pe segmentul de închirieri. Dacă ai vrea să locuiești la curte mai degrabă decât la bloc, te vei bucura să afli că în București poți găsi și prețuri destul de accesibile la capitolul chirii. Spre exemplu, o casă cu două camere din Sectorul 2, zona Ștefan cel Mare, este disponibilă spre închiriere pe Imobiliare.ro la un preț de 350 de euro pe lună – mobilată, utilată și renovată recent, proprietatea dispune de o suprafață de 55 de metri pătrați utili și are un teren de 70 de metri pătrați. De asemenea, în zona centrală a Capitalei, în apropiere de Piața Romană, o casă de 65 de metri pătrați utili poate fi închiriată cu 400 de euro pe lună; aceasta este compartimentată în două camere (plus dependințe) și are un teren de 150 de metri pătrați.

Sursă foto: Pixabay.com

PARTENERI - GSP.RO O femeie a auzit niște bătăi, sub pământ, la câteva zile după ce s-a prăbușit un bloc în 1977. A venit și Ceaușescu. Ce s-a întâmplat când a ajuns dictatorul

Playtech.ro Lucian Mîndruță l-a desființat pe Selly. Ce a observat, de fapt, la vlogger

Observatornews.ro Imagini impresionante din cel mai rece oraş european. Clădirile abandonate s-au transformat în blocuri de gheaţă

HOROSCOP Horoscop 2 martie 2021. Taurii se bucură de o întorsătură care poate bloca planurile unor apropiați

Știrileprotv.ro Șoșoacă l-a atacat pe Orban, provocând râsete: ”Nu știam că știți să numărați până la 1 minut”

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Știi câți bani câștigi de fapt? Cum să calculezi diferența dintre venitul „în mână” și venitul „în buzunar” (Publicitate)