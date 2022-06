Aproximativ 400 de oameni au reușit să călătorească în fiecare țară din lume, dar printre ei se numără foarte puțini de culoare. Născută în Detroit din părinți ugandezi, Jessica Nabongo avea să se alăture acestui grup prestigios. Femeia spune că a traversat toată lumea pentru a lupta împotriva rasismului și a discriminărilor.

În timpul călătoriei sale, femeia a luat peste 450 de zboruri și a străbătut circa 1.609.344 de kilometri. Experiența a fost însă obositoare și spune că a fost de mai multe ori la un pas să renunțe.

„Au fost multe dăți când panica s-a instalat și mi-am spus: «Doamne, asta va duce la un eșec public?»”, a spus ea pentru CNN Travel.

Femeia și-a documentat lungul drum pe rețelele de socializare. Cu toată că la început nu era foarte cunoscută, pe măsură ce a vizitat tot mai mult, numărul admiratorilor a început să crească.

În prezent, Nabongo e urmărită de peste 200.000 de oameni pe Instagram, dar este foarte atentă la conținutul pe care îl distribuie, recunoscând că a avut parte și de reacții negative când posta imagini din locații vulnerabile.

Între timp, ea a scris și o carte, „The Catch Me If You Can”, lansată pe 14 iunie, în care detaliază experiențele pe care le-a trăit în 100 dintre cele 195 de țări pe care le-a vizitat.

„Este foarte important pentru mine. Să spun povești despre locuri în care majoritatea oamenilor nu călătoresc niciodată și să folosesc cu adevărat platforma mea pentru a pune aceste locuri într-o lumină mai pozitivă decât vedem de obicei. Am găsit multă frumusețe în multe locuri la care oamenii probabil nu s-ar fi așteptat”, a spus Nabongo.

Afganistan și Yemen, destinații unde s-a simțit „foarte bine”

Printre aceste locuri se numără Afganistanul, unde a fost încântată de Altarul lui Hazrat Ali, cunoscut și sub numele de Moscheea Albastră din orașul nordic Mazar-i-Sharif, Pakistan, unde nu se mai sătura de mâncarea de stradă, și Iranul, unde a vizitat orașul antic Yazd.

„Te gândești la locuri precum Bali și Maroc, toți merg în aceleași destinații și fac aceleași lucruri. Și asta nu este interesant pentru mine. Dar există Yemen, Afganistan și Sudanul de Sud. Sunt atât de multe locuri pe care oamenii nu le consideră valoroase din punct de vedere turistic, dar unde m-am simțit foarte bine”, a mai spus Nabongo.

Ultima țară pe care o avea pe listă era Seychelles. În unele dintre cele mai grele momente de pe drum, Nabongo se întreba dacă va mai reuși să ajungă acolo.

„Nu e pentru tine. E pentru noi”

Însă călătoria ei devenise mai mult decât bifarea unui număr de țări. Nabongo știa că arată adepților săi locuri pe care ei nu s-ar fi gândit niciodată să le viziteze.

În timp ce se afla în Mali, Nabongo era gata să renunțe, însă mai mulți localnici au convins-o să continue.

„Unul dintre băieți mi-a spus: «Nu este pentru tine. Este pentru». Acesta a fost într-adevăr un punct de cotitură uriaș. Pentru că, pe măsură ce publicul meu creștea și oamenii îmi trimiteau e-mailuri și mesaje, îmi dădeam seama că drumul nu mai era doar despre mine”, a mai spus Nabongo.

Cum a reușit să ajungă în Iran și Coreea de Nord

Întrucât are dublă cetățenie, Nabongo spune că, deși deținerea unui pașaport american îi acordă privilegii care nu sunt oferite călătorilor de alte naționalități, ea a putut călători în peste 40 de țări cu pașaportul ei ugandez.

„A avea atât un pașaport american, cât și un pașaport ugandez chiar a funcționat în favoarea mea. Pentru că este foarte greu pentru americani să meargă în Iran. Și guvernul SUA le interzice americanilor să meargă în Coreea de Nord (se fac excepții în circumstanțe foarte limitate), dar aveam un pașaport ugandez ca să pot merge. Aceasta a fost arma mea secretă. Dacă aș fi avut doar un pașaport american, probabil că nu aș fi reușit”, a mai spus Nabongo.

Nabongo speră că povestea ei îi va încuraja pe alții să-și urmeze visele, oricare ar fi acestea.

„Nu cred că toată lumea este interesată să meargă în fiecare țară din lume. Dar ceea ce vreau este ca oamenii să știe că dețin în ei totul pentru a face orice doresc în viață”, a mai spus ea.

Cu toată că a văzut mai toată lumea, setea de aventură a lui Nabongo e încă și mai puternică. Femeia vrea să meargă din nou în Senegal, țară pe care o descrie drept „locul ei fericit” și, în cele din urmă, plănuiește să vadă fiecare stat din SUA – i-au mai rămas șase.

