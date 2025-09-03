Programul Festivalului George Enescu 2025, miercuri, 3 septembrie, în București

Ora 17.00 – La Ateneul Român, violonista Isabelle Faust, una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului, va urca pe scenă alături de orchestră. La pupitru se va afla dirijoarea Ustina Dubitsky, într-un concert așteptat cu mult interes de publicul festivalului.

Tot de la ora 17.00, la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, spectatorii sunt invitați la o proiecție specială a operei „Nunta lui Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea Operei Regale Covent Garden. Evenimentul este organizat de muzeu în parteneriat cu Artexim și aduce pe ecran unul dintre cele mai iubite titluri ale repertoriului clasic.

Ora 17.30 – În Sala Auditorium a Institutului Francez din România, va avea loc o conferință susținută de filozoful Paul Audi. Întâlnirea aduce în festival un moment de reflecție culturală, în care publicul va putea descoperi perspectiva unui gânditor contemporan asupra temelor propuse de moștenirea lui George Enescu.

Paavo Järvi dirijează Corul Filarmonicii „George Enescu”

Seara continuă la Sala Palatului, de la ora 20.00, cu un concert de amploare susținut de Corul Filarmonicii „George Enescu”, sub bagheta celebrului dirijor Paavo Järvi. Programul serii promite emoție și spectaculozitate, fiind unul dintre momentele centrale ale acestei ediții.

Francesco Tristano încheie ziua la Club Control

De la ora 22.00, festivalul își mută atmosfera în Club Control, unde muzicianul Francesco Tristano va aduce proiectul „Bach & Beyond”. Este un spectacol unic, în care claviaturile și electronica se combină într-o reinterpretare modernă și surprinzătoare a muzicii lui Bach, încheind astfel ziua într-o notă contemporană și experimentală.

Ziua de miercuri, 3 septembrie, aduce publicului o combinație spectaculoasă de muzică clasică, proiecții de operă, reflecție filozofică și explorări sonore moderne, confirmând încă o dată diversitatea și prestigiul Festivalului Internațional George Enescu.

