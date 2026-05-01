Casa, construită integral din lemn, este protejată de legea patrimoniului, ceea ce interzice demolarea sau depozitarea componentelor sale, iar autoritățile verifică respectarea regulilor. Procesul de demontare și transport necesită o investiție considerabilă, relatează cotidianul german Bild.

„Pentru demontare și transport, costurile sunt estimate la aproximativ 50.000 de euro”, a explicat Oliver Herbst, agent imobiliar la Immovision.

În plus, viitorul proprietar va trebui să suporte cheltuieli suplimentare pentru realizarea fundației, racordarea la rețelele de apă și electricitate, sumele totale fiind cuprinse între 100.000 și 150.000 de euro.

München – Ein Haus geschenkt? Was nach einem verrückten Traum klingt, ist im Münchner Umland Realität. Im Landkreis #Starnberg wird ein wunderschönes Atelier-Haus einfach wegen der #Erbschaftssteuer verschenkt. Doch die Sache hat einen Haken.

În spatele situației se află o moștenire. Două surori, care au preferat să rămână anonime, au moștenit terenul pe care se află locuința, dar costurile ridicate ale impozitelor și restricțiile impuse de statutul de monument istoric fac imposibilă valorificarea proprietății în forma actuală.

„Casa trebuie să plece, dar trebuie să fie păstrată”, a explicat Oliver Herbst.

Construită în 1928 după planurile arhitectului Richard Riemerschmid, un reprezentant important al arhitecturii reformiste, casa se remarcă prin stilul său unic, scrie Bild.

Deși condițiile de preluare sunt complicate, oferta a atras deja circa 30 de persoane interesate, conform Bild. Doi potențiali cumpărători au intrat în selecția finală. Aceștia plănuiesc să transforme locuința într-o locație pentru evenimente, ceea ce ar face clădirea accesibilă publicului.

„Ar fi grozav, pentru că astfel casa ar putea fi admirată de toată lumea”, a spus Herbst.

