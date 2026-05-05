Filmul, care se va lansa pe 6 mai 2026 în cinematografele din România, cu premiera de gală la Muzeul Țăranului Român, propune o experiență cinematografică intimistă, situată la granița dintre film și teatru, centrată pe unele dintre cele mai universale relații umane: cea dintre părinte și copil, marcată în această poveste de traumă și tensiune.

„Filmul meu spune o poveste de azi, de ieri, de mâine, construită pe relația complexă dintre un fost actor, un cinic histrion, și fiul său, un finanțist de succes pe Wall Street. Am tratat cu ironie egocentrismul din raporturile interumane, secretele pe care cu toții încercăm să le ținem la sertar și faptul că ajungi să fii ridicol atunci când te iei prea tare în serios”, a spus regizorul Ovidiu Georgescu.

Filmul are la bază o piesă de teatru

„Jocul luminii” îl urmărește pe Paul (interpretat de Nicu Mihoc), un fost actor ajuns într-un azil izolat și pe Johnny (Marius Turdeanu), fiul său întors din New York după două decenii de absență, cu intenția de a repara o relație fracturată de timp și distanță.

Planurile lui Johnny sunt însă date peste cap de o veste neașteptată: tatăl său urmează să se căsătorească! Apariția viitoarei soții, Dora (Dana Vulc), schimbă radical dinamica relației și conduce povestea spre un final dramatic, în care umorul negru și tensiunea psihologică se întrepătrund.

Filmul are la bază piesa de teatru „Nu mai sunt vișine. La cină”, de Teodora Herghelegiu, care semnează, alături de regizorul și producătorul Ovidiu Georgescu, scenariul lungmetrajului.

Cadru de la filmările producției „Jocul luminii”Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

„Jocul luminii” marchează începutul unei trilogii dedicate cinematografului de cameră (Kammerspielfilm), un gen cinematografic care privilegiază spațiul restrâns, psihologia personajelor și forța interpretării actoricești. Construit în registrul realismului psihologic, filmul îmbină drama cu accente de umor negru, evoluând spre o dimensiune tragică în care speranța iertării rămâne prezentă. Este, în esență, o meditație asupra relațiilor dintre generații și asupra prețului pe care îl plătim pentru tăcerile și secretele noastre.

Filmat în 17 zile, într-un decor minimalist, „Jocul luminii” își construiește universul vizual în jurul a două culori contrastante, albastru și maro, prezente atât în vestimentație, cât și în spațiul camerei de azil în care are loc întâlnirea dintre tată și fiu.

Cromatica devine astfel un reper vizual simbolic al relației dintre cer și pământ, dintre cel care pleacă și cel care rămâne, dar și expresia legăturii profunde dintre cei doi protagoniști, în completarea acestor elemente primordiale ale creației.

Rolurile principale sunt susținute de Nicu Mihoc și Marius Turdeanu, ambii nominalizați la Premiile UNITER 2026. Din distribuție mai fac parte Dana Vulc, Codrin Boldea, Alexandra Mihoc, Eugen Cristea și regretata actriță Cristina Deleanu.

Nicu Mihoc este recunoscut pentru profunzimea interpretărilor construite de-a lungul unei cariere solide în teatru și film. Marius Turdeanu, actor al Teatrului Excelsior din București și fost angajat al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, este apreciat pentru versatilitatea și finețea cu care construiește fiecare rol.

În producția care intră în cinematografele din România din 6 mai 2026, muzica este semnată de Dragoş Alexandru, coloana sonoră de Marian Ioan Iacoban, montajul filmului este realizat de Theodora Penciu, iar imaginea îi aparține lui Dragoş Boldea.

Cine este regizorul Ovidiu Georgescu

Ovidiu Georgescu (n. 1968, București) este regizor, scenarist, producător și profesor universitar în cadrul UNATC I.L. Caragiale. Absolvent al Universității Politehnice din București (1994) și al Facultății de Film din cadrul UNATC (1998), devine doctor în cinematografie și media în 2007.

A fost decan al Facultății de Film (2015-2020) și este, din 2018, conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale din cadrul Universității.

Activitatea sa artistică include inițierea unor proiecte independente inovatoare în cinematografia românească, precum „3 Păzește” (2000-2003), primul film independent cu buget zero din România, și „Ultimul Zburător” (2012-2014), proiect de referință în zona realismului magic, alături de manifestele artistice asociate acestora, „Concesia” și „Promissum”. Din filmografia sa mai fac parte câteva tiluri relevante, precum: „Weekend de vis” (2024) recompensat cu mai multe premii internaționale, printre care „Best Feature Film” („Premiul pentru cel mai bun film”) la Los Angeles Film Independent Awards, oferit de Los Angeles Film Society (considerat Oscarul filmului independent), „Memoria clipei” (2023), „Dirijorul tăcerilor” (2022), „Oameni de aur” (2013), „Învingătorii” (2009), „Zbor deasupra unui cuib de curci” (2003) sau „Călătorie într-o lume uitată” (2000).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Am mers cu „trenul glonț” în China, cu 350 km/h, și am parcurs 1.128 de km în 4 ore și 31 de minute
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul anuIui în politică a venit chiar cu o oră înainte de moțiune! Nicușor Dan a spus clar: „O situație...”
Viva.ro
Anunțul anuIui în politică a venit chiar cu o oră înainte de moțiune! Nicușor Dan a spus clar: „O situație...”
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
Unica.ro
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
GSP.RO
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Libertateapentrufemei.ro
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Marius Manole, mesaj pentru PSD înainte de votul moțiunii de cenzură: „Dărâmați linia întâi. Îndrăzniți”
Știri România 10:17
Marius Manole, mesaj pentru PSD înainte de votul moțiunii de cenzură: „Dărâmați linia întâi. Îndrăzniți”
Iulia Joja, profesor la Georgetown University: „Decidenții români justifică cheltuieli mai mari pentru apărare arătând spre așteptările aliaților în raport cu România, nu spre Rusia” 
Știri România 10:00
Iulia Joja, profesor la Georgetown University: „Decidenții români justifică cheltuieli mai mari pentru apărare arătând spre așteptările aliaților în raport cu România, nu spre Rusia” 
Parteneri
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Adevarul.ro
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Cutremur la CFR Cluj! A plecat după 10 ani de la club, în plin sezon: “Nu pot să mă asociez cu aşa ceva! A fost ultima mea zi” Neluţu Varga a pornit revoluția
Fanatik.ro
Cutremur la CFR Cluj! A plecat după 10 ani de la club, în plin sezon: “Nu pot să mă asociez cu aşa ceva! A fost ultima mea zi” Neluţu Varga a pornit revoluția
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Madonna a făcut spectacol la Met Gala 2026. A purtat o navă pe cap și a stârnit controverse
Stiri Mondene 11:00
Madonna a făcut spectacol la Met Gala 2026. A purtat o navă pe cap și a stârnit controverse
Tudor Chirilă, câștigător la Gala Premiilor Radio România Cultural 2026. Ce trofeu a primit artistul
Stiri Mondene 10:41
Tudor Chirilă, câștigător la Gala Premiilor Radio România Cultural 2026. Ce trofeu a primit artistul
Parteneri
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
TVMania.ro
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
ObservatorNews.ro
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Libertateapentrufemei.ro
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Mediafax.ro
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Mediafax.ro
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Ce le-a spus Ilie Bolojan parlamentarilor, înainte de votul pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR
LiveText
Politică 11:40
Ce le-a spus Ilie Bolojan parlamentarilor, înainte de votul pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR
Live Text. Votul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR. Din totalul de 464 de parlamentari, sunt prezenți 402
LiveText
Politică 11:40
Live Text. Votul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR. Din totalul de 464 de parlamentari, sunt prezenți 402
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Şumudică, mesaj emoţionant pentru Chivu, după ce Inter a luat titlul: „Jos pălăria. Ne-ai făcut mândri!”
Fanatik.ro
Şumudică, mesaj emoţionant pentru Chivu, după ce Inter a luat titlul: „Jos pălăria. Ne-ai făcut mândri!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea