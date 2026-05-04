Europa, dependentă de gazul provenit din Qatar și alte țări din Golful Persic

Blocajul Strâmtorii Ormuz de la 28 februarie a redus drastic accesul Europei la gazul provenit din Qatar și alte țări din Golful Persic. Conform Bloomberg, aproximativ 10 miliarde de picioare cubice de gaz pe zi, adică o cincime din resursele mondiale, au fost afectate. În acest context, consumatorii europeni plătesc mai mult pentru încălzire, gătit, fertilizare și industrie.

SUA plătesc ca să scape de surplusul de gaze

În contrast, SUA continuă să domine piața globală de gaz natural datorită revoluției petrolului de șist începută în anii 2000. Statele Unite au devenit exportator net de petrol și gaz, însă surplusul de gaz din bazinul Permian, situat între Texas și New Mexico, a dus la situații extreme. „Tarifele gazului permian nu sunt doar scăzute, ci negative”, a remarcat Bloomberg.

Gazoductele noi ar putea salva piața americană de gaz, în timp ce Europa așteaptă soluții

Problemele legate de surplusul de gaz ar putea fi atenuate de noile gazoducte aflate în construcție. De exemplu, conducta Blackcomb va transporta gazul din Midland către Corpus Christi, Texas, începând din octombrie 2026. Până în 2028, cinci noi gazoducte vor fi operaționale, deservind orașe precum Austin, Dallas și regiunea Golfului Mexic.

SUA își forțează supremația energetică prin noi terminale de GNL

Pe termen lung, exportul de gaz natural lichefiat devine o soluție viabilă. Les Echos subliniază că, în ultimii zece ani, SUA au construit nouă terminale de lichefiere. Terminalul Golden Pass din Texas, o colaborare între QatarEnergy și ExxonMobil, a livrat prima sa încărcătură de GNL săptămâna trecută, având o capacitate inițială de 700 milioane de picioare cubice pe zi, cu extindere la 2,5 miliarde în viitor.

Surplusul american și criza europeană reflectă disparitățile globale în accesul la resurse energetice, o problemă care rămâne de actualitate în contextul geopolitic tensionat.

Războiul a reînceput în strâmtoarea Ormuz

Tensiunile din strâmtoarea Ormuz au atins un punct critic luni, după un schimb de focuri direct între forțele americane și cele iraniene. Amiralul Bradley Cooper, șeful CENTCOM, a anunțat că elicopterele Apache și Seahawk au distrus șase ambarcațiuni iraniene, ca răspuns la un atac masiv cu rachete de croazieră și drone lansat de Teheran asupra navelor comerciale și militare. Cooper a precizat că SUA nu folosesc escortă clasică „unu la unu”, ci un pachet defensiv complex, pe mai multe straturi, care include aviație și război electronic, pentru a asigura tranzitul în zonă în fața agresiunilor iraniene.

Europa se confruntă cu o dependență tot mai mare de companiile americane

Europa se confruntă cu o dependență tot mai mare de companiile americane, o situație care ridică întrebări economice și geopolitice. Marile companii din Silicon Valley precum Apple și Google domină piața europeană, oferind servicii esențiale precum telefoane mobile, stocare în cloud și inteligență artificială, în timp ce Visa și MasterCard facilitează plățile între europeni. În plus, gazul natural lichefiat american a înlocuit în mare parte livrările rusești, asigurând alimentarea energetică a continentului.

Această situație nu este doar rezultatul succesului economic american, ci și al deciziilor luate de Europa însăși. „De ce nu poate Europa să construiască propriul Google?” este o întrebare des întâlnită în discuțiile de la Bruxelles, dar răspunsul stă în reglementările stricte care au afectat competitivitatea firmelor europene.

Potrivit unei analize a celebrei reviste de specialitate The Economist, aceste reguli complexe, deși bine intenționate, au îngreunat creșterea companiilor locale, favorizând giganții americani. Spre exemplu, Google sau OpenAI își permit să suporte costurile ridicate ale conformității cu reglementările europene, pe când rivalii europeni mai mici nu pot face față.