Beyoncé a revenit spectaculos pe „covorul roșu” de la Met Gala 2026, marcând prima sa apariție la celebrul eveniment după aproape 10 ani. Artista, în vârstă de 44 de ani, nu a fost singură, ci a pășit în lumina reflectoarelor alături de fiica sa, Blue Ivy Carter, în vârstă de 14 ani, aflată la debutul său la această gală.

În acest an, Beyoncé a fost și copreședintă a evenimentului, alături de Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour. Apariția sa a fost perfect aliniată cu tema „Fashion As Art”, inspirată de expoziția „Costume Art”.

O apariție memorabilă și un moment special mamă-fiică

Pentru această ediție, Beyoncé a ales o ținută spectaculoasă semnată de designerul Olivier Rousteing, cunoscut pentru colaborările sale cu artista. Look-ul, bogat în detalii și aplicații, a atras imediat toate privirile.

Prezența fiicei sale, Blue Ivy Carter, a adăugat un plus de emoție momentului. Adolescentei i-a revenit rolul de a trăi pentru prima dată experiența Met Gala, iar artista a mărturisit că se bucură să vadă evenimentul prin ochii ei: o perspectivă diferită, mai relaxată și plină de entuziasm.

Evoluția stilului lui Beyoncé la Met Gala

De-a lungul anilor, aparițiile lui Beyoncé la Met Gala au fost intens urmărite și comentate. Debutul său din 2008 a fost unul elegant și discret, într-o rochie roz fără bretele semnată Armani Privé.

Ulterior, artista a început să experimenteze tot mai mult. În 2011 a impresionat cu o rochie neagră Emilio Pucci, cu broderii aurii, iar în 2012 a atras toate privirile într-o creație Givenchy, la scurt timp după ce devenise mamă.

În 2015, Beyoncé a ales o rochie transparentă Givenchy Haute Couture, decorată cu cristale, iar în 2016 – ultima sa apariție până acum – a optat pentru o rochie din latex, într-o nuanță piersică, care i-a pus în valoare silueta.

Beyoncé, o revenire așteptată la Met Gala

Revenirea artistei la Met Gala 2026 a fost una dintre cele mai așteptate apariții ale serii. După o absență de aproape un deceniu, Beyoncé demonstrează că rămâne una dintre cele mai influente prezențe din lumea modei și a divertismentului.

Alături de fiica sa, momentul a căpătat o dimensiune personală, transformând apariția într-una memorabilă nu doar prin stil, ci și prin emoția transmisă.