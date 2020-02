Te întrebi ce secrete dețin acești oameni și cum reușesc să atragă privirile orice ar face. Când îi vezi cum se poartă, cum se mișcă, cum vorbesc, cât de siguri sunt pe ei, parcă ți-ai dori să fii și tu din filmul lor. Orice om este unic și asta este foarte bine, însă nu ar fi deloc rău să încerci să fii și tu o persoană mai carismatică. Un lucru este clar: te va ajuta foarte mult în tot ceea ce faci!

Știu că este un subiect care te interesează, așa că haide să descoperim împreună patru moduri – pe restul vă provocăm să le aflați voi – prin care poți să îți dezvolți carisma. Astfel, cărțile de dezvoltare personală reprezintă un excelent ghid prin care poți să te redescoperi și să te transformi într-o persoană carismatică.

Așadar, ești gata să devii o persoană mai atrăgătoare, cu mai multă personalitate și pregătită să transmiți încredere celor din jurul tău?



Primul pas este să ai încredere în tine, să-ți dorești să faci lucruri noi și să te implici în cât mai multe proiecte. Este important să ai inițiativă și să fii activ, lucru care te va ajuta să devii o persoană carismatică, apreciată de cei din jur. În general, oamenii care au încredere în ei, emană putere și siguranță și parcă ți-ai dori să-i ai mereu în preajma ta.



Apoi, este extrem de important felul în care comunici. De aceea, încearcă să stabilești un contact vizual cu cel/cea cu care vorbești. Când este privită în ochi, persoana din fața ta se simte mai bine, știe că este ascultată și că ceea ce spune contează pentru tine. În plus, acest contact vizual te ajută să transmiți încredere, să fii perceput drept un om puternic, parolist și hotărât în ceea ce își propune să facă.

Pentru a te transforma într-un om carismatic, comunicarea non-verbală este la rândul ei esențială. Nu neglija nimic din ceea ce înseamnă atitudine, gesturi sau expresia feței tale. Toate au un impact la fel de mare, poate uneori chiar mai mare decât un mesaj verbal transmis pe fugă. Aceste mesaje non-verbale pot transmite hotărâre, pozitivism, empatie sau în caz contrar, nesiguranță, neliniște, indecizie.



Carismatic înseamnă nu doar să fii în centrul atenției, ci și să recunoști atunci când greșești. Este important să-ți asumi erorile, fie că vorbim despre un proiect profesional sau despre lucruri care se petrec în viața ta personală. În momentul în care te confrunți cu o astfel de situație, asumarea greșelii nu înseamnă vulnerabilitate, ci dimpotrivă, denotă un caracter puternic.

Cei mai norocoși dintre noi se nasc cu această carismă, alții mai trebuie să schimbe câte ceva – pe ici pe colo, prin punctele esențiale – pentru a ajunge să o dobândească.