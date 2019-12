Dacă ai parte de răceli frecvente, ești vulnerabil în fața gripei sau a altor afecțiuni virale, este un semn că imunitatea ta are de suferit. Vestea bună este că poți face câteva schimbări simple în modul tău de viață, pentru a-ți întări sistemul imunitar și a fi mai rezistent în fața amenințărilor din mediul extern. Dacă vrei să afli mai multe despre imunitate și sănătatea organismului, citește de site-ul DOC informații despre sistemul imunitar. În plus, aplică acești 4 pași simpli care îți întăresc imunitatea.



Mănâncă un mic dejun sănătos

În fiecare dimineață în care pleci la serviciu cu stomacul gol, te expui la acțiunea factorilor externi cu potențial patogen. Este ca și cum ai pleca la luptă fără scut. Studiile au arătat că persoanele care sar peste micul dejun au mai multe șanse să se îmbolnăvească iarna, mai cu seamă să răcească. Acest lucru se întâmplă pentru că postul prelungit face ca nivelul glicemiei din sânge să scadă. Apar astfel anxietatea și pofta de dulce, crește nivelul de cortizol, hormonul stresului, care îți pune corpul în starea de ”luptă sau fugi” și îți scade imunitatea.

Trezește-te puțin mai devreme și mănâncă un mic dejun sănătos care să conțină proteine și fibre mai degrabă decât ceva foarte dulce. Renunță la cerealele îndulcite sau la tartinele cu miere sau gem.



Sporește aportul de zinc din organism

Acest mineral minune se găsește în celulele organismului tău și are un rol important ăn dezvoltarea și funcționarea lor. Zincul este extrem de important pentru organism pentru că interacționează cu multe proteine din organism și are un rol activ în sute de procese enzimatice. Ajută la restabilirea sănătății tiroidei, a tractului digestiv, susține vederea și mirosul. În plus, zincul este un antioxidant foarte puternic. Mai multe decât atât, zincul reglează sistemul imunitar, astfel încât să fim protejați de dezvoltarea unor boli autoimune. Zincul reglează așadar imunitatea. Când în organism apare o deficiență de zinc, celulele T, soldații imunității din sânge, au de suferit. Încearcă să mănânci cât mai multe alimente care conțin zinc. Printre acestea se numără: scoicile, creveții, vita, năutul, semințele de in și dovleac, spanacul, pasta de tahină, pudra de cacao, nucile caju. În lunile de iarnă, poți crește aportul de zinc cu ajutorul suplimentelor naturale.

Unele studii recente au arătat că zincul poate scurta durata unei răceli chiar și cu trei zile, așadar nu neglija acest mineral. Când apar primele simptome ale unei răceli, ia suplimente cu zinc, pentru a-i minimiza efectele rapid.



Ai grijă de tractul digestiv

Hipocrate, părintele medicinei, spunea că orice boală pornește din tractul digestiv. Știința a demonstrat că acest lucru nu este deloc departe de adevăr din cauza faptului că în tractul digestiv se află cea mai mare cantitate de bacterii care alcătuiesc sistemul imunitar. Atunci când nivelul bacteriilor bune este depășit de cel al bacteriilor dăunătoare se produce un dezechilibru imunitar. Imunitatea îți este dată peste cap și atunci când ai parte de boli ale sistemului digestiv, care afectează microbiomul intestinal. Afecțiuni precum balonarea, refluxul acid sau gastrita îți reduc imunitatea și rezistența în fața răcelilor de iarnă.

Consumă alimente probiotice precum iaurtul, chefirul, kimchi sau ajută tractul intestinal cu suplimente pe bază de lactobacili, pentru a spori flora de bacterii bune și a-ți întări imunitatea.



Consumă usturoi cât mai des

Conținutul ridicat de sulf din usturoi dă savoarea mâncărurilor, dar are și o acțiune antibiotică puternică. De aceea, usturoiul este considerat unul dintre cei mai buni aliați ai imunității. Ajută ficatul să detoxifice organismul, reducând toxinele care pot contribui la inflamația din corp. Usturoiul conține și seleniu, un mineral puternic care susține imunitatea.

Dacă gătești usturoiul, zdrobește-l și lasă-l câteva minute înainte de a-l pune pe foc, pentru a-și păstra proprietățile.



Imunitatea este foarte importantă, mai ales în lunile de iarnă, când organismul este mai vulnerabil în fața virusurilor și bacteriilor. Urmează acești pași simpli și protejează-ți astfel sistemul imunitar!



