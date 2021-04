(Publicitate) Altețea Sa Regală, Nicolae al României a inaugurat prima Unitate de Transfuzie Sanguină privată din Craiova

„Sângele salvează vieți. De cele mai multe ori conștientizăm acest lucru doar atunci când cineva apropiat nouă are nevoie de sânge. Ne dorim să ne îmbunătățim mereu serviciile și să oferim un înalt grad de încredere și siguranță tuturor pacientelor noastre. Cu această investiție in unitatea de transfuzie , spitalul nostru va reuși să mențină și chiar să îmbunătățească indicatorii actuali, anume o rată de transfer către oricare altă unitate spitalicească de sub 0,08% „, Alexandra Preda, managerul spitalului.

Altețea Sa Regală, Prințul Nicolae al României s-a alăturat inițiativei spitalului și a ales să taie panglica alături de managerul clinicii, Alexandra Preda. Altețea Sa Regală mai spune că această unitate este un model demn de urmat și de către alte spitale și clinici din țară.

„Mă bucur să fiu aici și să fac inaugurarea unității de Transfuzie Sanguină, de la spitalul MaDonna Maria. Este un lucru important, pentru pacientele din zonă. Încurajez donarea de sânge, dar și dotarea spitalelor pentru a putea oferi pacienților condiții optime pentru transfuzii de sânge, atunci când este nevoie. Astfel de inițiative și investiții sunt salvatoare de vieți. Acest spital poate să fie un exemplu, pentru restul unităților medicale din regiune și din țară”, Altețea Sa Regală, Prințul Nicolae al României.

În plină pandemie siguranța pacientei care are nevoie de transfuzie de sânge este absolut necesară iar condițiile în care este depozitat și analizat sângele se datorează unității de transfuzie sanguină. De aceea prin inaugurarea UTS-ului s-a dorit alocarea unui spațiu special în care sângele să fie depozitat și analizat în cele mai bune condiții respectând normele Ministerului Sănătății.

Complicațiile nașterii presupun în anumite situații critice necesitatea transfuziei de sânge iar atunci când alegi spitalul unde naști trebuie să iei în considerare acest aspect deosebit de important. Existența unei Unități de Transfuzie în cadrul Spitalului îți va oferi această siguranță.

„Sângele înseamnă viață. Noi, medicii, suntem fericiți că ne putem bucura de acest ajutor în cursul intervențiilor chirurgicale, dar nu numai pentru intervenții este nevoie de flacoane de sânge pentru salvarea vieții unei femei, este nevoie chiar și în obstetrică. Nașterea naturală se poate complica în orice moment și poate să fie o nevoie acută de transfuzie sanguină. Faptul că avem un UTS propriu ne oferă siguranță maximă. De asemenea, suntem onorați că Alteța Sa Regală, Prințul Nicolae s-a implicat mereu în acțiuni caritabile”, Dr. Leontina Șurtea, director medical și coordonator UTS.

IMPORTANT DE ȘTIUT despre spitalul MaDonna Maria Craiova:

Este singurul spital privat de obstetrică-ginecologie, din Sud-Vestul țării clasificat și acreditat de Ministerul Sănătății și Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS);

Procentul de transfer al spitalului către oricare altă instituție spitalicească este sub 0,08%;

Spitalul deține de câteva luni primul incubator hibrid lansat la nivel mondial de firma Dräger, incubatorul Babyleo care a revoluționat neonatologia. Vorbim despre un incubator care imită în proporție de 95% uterul mamei;

Este singurul spital privat de obstetrică-ginecologie din sud-vestul țării unde femeile pot să beneficieze de ecografie 5D;

Calitatea serviciilor medicale oferite de acest spital și investițiile făcute în echipamentele medicale au dus la clasificarea compartimentelor ATI de către Comisia de Specialitate a Ministerului Sănătății. O clasificare ce atestă complexitatea activității medicale desfășurate și siguranța pacientelor care aleg să își aducă pe lume copiii aici. Compartimentele de terapie intensivă și anestezie atât pentru adulți, cât și pentru nou-născuți au fost promovate la un nivel superior de către Comisia Națională de Anestezie și Terapie Intensivă.

Este și singurul spital din sud-vestul țării unde gravidele pot să beneficieze de cel mai bun tip de anestezie numit TERAPIA DURERII, adică o anestezie superioară ce asigura lipsa durerii timp de aproximativ 24 de ore.

Este primul si singurul spital privat din intreg sud-vestul tarii care are Unitate de Transfuzie Sanguina proprie

PARTENERI - GSP.RO Cine este şi cum arată soţia lui Cătălin Moroşanu. „M-a iertat”

Playtech.ro Ce face acum transsexualul Naomy. Incredibil cu ce se ocupă în Elveția

Observatornews.ro O fetiţă de 12 ani, muşcată de faţă de un câine, în Alba. Stăpâna animalului a făcut infarct şi a murit în urma şocului

HOROSCOP Horoscop 26 aprilie 2021. Berbecii au ocazia să își schimbe propriile gânduri sau chiar atitudinea

Știrileprotv.ro Țara care se închide din cauza COVID. A suspendat zborurile internaționale

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Te-ai plictisit de munca de acasă? Iată câteva destinații de vacanță din care poți lucra (PUBLICITATE)