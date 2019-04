(Publicitate) CAT DE NECESARA ESTE O HOTA DE BUCATARIE?

Probabil ca nu ai privit pana acum gatitul mancarii drept un factor de poluare al aerului din bucatarie si casa, insa acum intelegi ca hota de bucatarie a fost conceputa pentru a mentine calitatea aerului si curatenia in bucatarie.

Cat de des faci curatenie in bucatarie, in special in perioadele in care gatesti in mod regulat? Atunci intelegi cat de greu este sa cureti pelicula lipicioasa ce acopera toate dulapurile si suprafetele, in special cele din apropierea aragazului sau cuptorului. Unul dintre marile beneficii ale hotei de bucatarie este ca filtreaza grasimea evaporata odata cu particulele de apa inainte ca acestea sa apuce sa se depuna peste tot si sa dea mari batai de cap cand vine vorba de facut curatenie. In loc sa petreci ore in sir frecand mobila din bucatarie si sa inhalezi tot felul de chimicale, este mult mai usor sa pornesti hota de bucatarie si sa opresti impuritatile din aer sa se depuna.

Femeile ce gatesc aproape in fiecare zi fara a avea o hota deasupra aragazului au afirmat ca gatitul este destul de dificil. Caldura, aburul, mirosul si fumul iti pun rabdarea la incercare cand te grabesti sa termini totul la timp pentru a servi masa in familie. O hota de bucatarie de buna calitate (consulta oferta Pyramis) absoarbe toate aceste reziduuri si aduce aer curat in bucatarie. Probabil ca ai observat in emisiunile si competitiile culinare de la TV cum fiecare suprafata de gatit are deasupra o hota puternica.

Hotele de bucatarie aduc o mare libertate in a experimenta diverse retete noi. Probabil ca ti s-a intamplat si tie sa vrei sa gatesti o retete noua si interesanta insa ti-a fost teama ca toata casa va mirosi a mancare si mirosul va intra chiar si in hainele de pe hol? Hota de bucatarie elimina acest neajuns. Alege una dintre hotele de bucatarie in gama Pyramis si poti gati fara grija peste, condimente si legume exotice.

Daca toate acestea nu te-au convins sa instalezi in bucatarie o hota sau sa o inlocuiesti pe cea veche, atunci este cazul sa te gandesti la beneficiile aduse de ventilarea aerului din bucatarie asupra sanatatii. Eliminand excesul de umezeala si grasime evaporata si prevenind depunerea unei pelicule lipicioase ce atrage bacteriile si mucegaiul, o hota de bucatarie moderna si instalata corect imbunatateste foarte mult calitatea aerului – nu numai in bucatarie ci si in restul casei, mai ales in cazul spatiilor deschise de gatit si luat masa. Acest aspect este important pentru persoanele cu alergii si probleme de respiratie.

Asadar, sunt multe beneficii aduse de folosirea unei hote de bucatarie – unele sunt evidente (aer mai curat), altele mai putin evidente (dulapuri mai curate si mai multa creativitate in bucatarie). Adaugarea acestui aparat electrocasnic in bucataria ta va aduce o imbunatatire semnificativa a activitatii de gatit.

Cum alegi hota de bucatarie potrivita pentru tine? In comert gasesti zeci de mii de oferte de hote de bucatarie, insa de unde sa incepi cautarile?