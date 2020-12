Percepția față de căderea părului variază, însă, de la un individ la altul. În timp ce unele persoane preferă să ascundă această problemă prin coafuri noi, machiaj sau abordarea unor ținute ce includ pălării sau eșarfe, altele recurg la tratamente ce au ca scop prevenirea căderii părului. [1]



Conform studiilor prezentate în rândurile de mai jos, căderea părului poate avea repercusiuni psihologice și sociale negative, atât la bărbați, cât și la femei:

Căderea părului și pierderea stimei de sine la bărbați

Conform American Hair Loss Association [2], cei mai mulți dintre bărbații care suferă de căderea părului sunt extrem de nemulțumiți de situația lor și ar fi dispuși să facă orice pentru a schimba acest lucru. Nu este ceva neobișnuit ca bărbații să își schimbe chiar și locul de muncă, afectați de propria percepție față de căderea părului.



Aceste noi dovezi științifice vin să susțină rezultatele unui studiu realizat în 2001 [3], ce arată că persoanele afectate de căderea părului se confruntă cu diminuarea încrederii de sine, un respect scăzut față de propria persoană și un nivel mult mai ridicat al conștientizării față de propria imagine, cu implicații directe asupra calității stilului de viață.

Dacă observi că pierzi mult păr, îți recomandăm să te adresezi unui medic apt să stabilească în mod corect un diagnostic, oferind totodată soluții de tratament dermato-cosmetice specifice problemei tale. Una dintre acestea: un șampon pentru căderea părului la bărbați.



Un astfel de șampon împotriva căderii părului la bărbați se poate aplica pe părul umed, masându-se ușor până când se formează o spumă moale și compactă. Se așteaptă apoi 2-3 minute, după care se clătește foarte bine.

Căderea părului și problemele de ordin emoțional la femei

În cazul femeilor care se confruntă cu o problemă de cădere a părului [4], aceasta poate declanșa traume psihologice și disfuncții la nivelul relațiilor sociale.



Un studiu [5] realizat pe un eșantion de 120 de femei, având vârste cuprinse între 22 și 66 de ani, cu forme cel puțin ușoare de alopecie androgenica, s-a concentrat pe colectarea unor informații relevante, privind aspectele cotidiene afectate de căderea părului la femei.



Răspunsurile din chestionare relevă implicațiile psihologice și sociale negative, determinate de o astfel de afecțiune: incapacitatea de a-și coafa părul așa cum doresc, nemulțumirea față de aspectul lor, grija față de căderea continuă a părului, sau față de faptul că alții pot observa această problemă, gelozia, stânjeneala și sentimentul de neputință, privind căderea părului [5]



Efectele căderii părului asupra calității vieții: Concluzii

Dacă te confrunți cu o problemă legată de căderea părului, acționează din timp și cere ajutorul unui specialist. Astfel, poți beneficia de certitudinea unei diagnosticări corecte și a unui tratament dermato-cosmetic menit să minimizeze efectele socio-emoționale, pe care o astfel de afecțiune le poate genera!

