Astfel, ambreiajul centrifugal preia lucrul motor si il transfera lantului, care se invarte in jurul sinei de ghidaj la viteze considerabile. Atunci cand lantul intra in contact cu lemnul, dintii sai din metal sunt „trasi” peste suprafata fibrelor. Dat fiind ca lantul nu poate fi acoperit face din aceasta unealta una dintre cele mai periculoase, atunci cand nu este corect folosita.



Prin urmare, mentenanta pieselor de drujba Stihl, care include si schimbarea componentelor atunci cand sunt invechite sau defecte, va asigura atat siguranta in timpul lucrului, cat si prelungirea duratei de viata a drujbei. Astfel, daca ai nevoie de piese de drujba Stihl originale sau echivalente, alege oferta magazinului Roco Piese, care iti pune la dispozitie o multitudine de componente si accesorii de calitate, la un pret avantajos!



Stihl este singura companie din lume care produce propriile lanturi si lame de ghidaj pentru drujbe. Folosind piese de drujba Stihl originale pentru unealta ta, aceasta isi va mentine puterea de taiere, beneficiind de aceleasi performante ca in prima zi!



Iata ce particularitati au piesele de drujba Stihl:



Lantul drujbei



Folosirea continua va toci dintii lantului drujbei. Cu toate ca lantul poate fi ascutit, dupa un timp tot vei avea nevoie sa il schimbi. De regula, un lant potrivit se alege in functie de tipul de lemn si de esenta acestuia. Poti achizitiona de la Roco Piese fie un kit complet de lant si lama, fie o piesa individuala, in functie de modelul drujbei si de marimile acesteia.



Recomandări Fraudă la examenele pentru piloți. Unii dintre cei care au luat examenul de piloți nu știau nici cum se oprește motorul avionului! Libertatea i-a descoperit!

Lama drujbei



Aceasta piesa de drujba Stihl face referire la segmentul care este implicat activ in taiere, de la capatul drujbei pana in locul in care lama este fixata. Lamele mai mici se folosesc pentru sarcini mai usoare, precum toaletarea crengilor. In schimb, lamele mai mari sunt nelipsite din morile de cherestea sau din arsenalul padurarilor, insa ai nevoie de multa precizie si antrenament, acestea fiind totodata mult mai grele si mai dificil de manevrat.



Lamele de drujba Stihl pot varia considerabil in lungime, de la 35 de cm pana la 90 de cm pentru cele industriale.



Ambreiajul



Aceasta componenta este esentiala in fabricarea drujbelor cu motor pe comustibili, motiv pentru care trebuie bine intretinuta si schimbata ori de cate ori este necesar.



Volanta



Fara aceasta piesa de drujba Stihl, unealta nu va putea fi manevrata si folosita corect.



Recomandări Trădați de corespondența internă! Cum a scos Orange de pe piață o firmă care oferea servicii prin SMS

Filtrul de aer



Rolul acestuia este de a elimina aerul care se acumuleaza in timpul functionarii drujbei, reducand in acelasi timp efortul de a o porni.



Echipamente de protectie pentru folosirea drujbei



La Roco Piese poti gasi atat piese de drujba Stihl, cat si accesorii de protectie dedicate folosirii acestei unelte. Iata ce ar trebui sa includa un echipament complet:



Protectie pentru ochi (ochelari de lucru)

Casca de protectie cu aparatoare

Dopuri sau casti de protectie

Haine de protectie, cu rezistenta la taiere

Cizme de protectie sau bocanci speciali

Prin urmare, oricand ai nevoie de piese de drujba Stihl pentru unealta ta, intra pe www.RocoPiese.ro! Descopera oferta de pret si bucura-te de livrarea rapida, in orice localitate din tara!



GSP.RO Halep, criză de nervi în fața lui Darren Cahill! Reactia necontrolata a Simonei

HOROSCOP Horoscop 29 octombrie 2019. Gemenii sunt din ce în ce mai ocupați