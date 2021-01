Topul cuvintelor cheie din domeniul auto

Esti curios ce afli care sunt tendintele de pe motoarele de cautare din zona auto? Poti apela cu usurinta la agentii de marketing care intocmesc studii pentru cuvinte cheie potrivite pentru fiecare domeniu de activitate. Daca ai un business in industria auto, serviciile SEO te-ar putea ajuta sa-ti cresti traficul din site si calitatea acestuia, precum si a continutului pe care-l publici.

Cuvintele cheie au un rol important in pozitionarea unui site in motoarele de cautare, iar folosirea acestora aduce numai beneficii. In domeniul auto, potrivit tool-ului Keyword planner, cea mai cautata marca de masina din motoarele de cautare este Mercedes, la egalitate cu Volswagen, cu un scor de 74.000 de cautari.

Pe al doilea loc se claseaza renumita marca BMW, cu un scor de 60.500 de cautari. Iubitorii de masini nu au ignorant marca de autovehicule Tesla, care se claseaza pe locul al treilea in preferintele acestora, alaturi de Skoda, cu un scor de 49.500 de cautari.

Daca facem referire la modelul de masina cel mai cautat, aflam ca Ford Puma se afla in topul preferintelor, cu un scor de 49.500 de cautari. Un alt model la mare cautare este si Audi A4, care inregistreaza un scor de 40.500 de cautari. Locul trei este ocupat de Skoda Octavia, care are 33.100 de cautari in Google.

In ce investesc producatorii auto

Companiile care isi desfasoara activitatea in acest domeniu investesc constant in dezvoltarea acestora atat in mediul offline, cat si in cel online. Astfel, marii producatori auto apeleaza la companii care se ocupa de crearea site-urilor pentru ca utilizatorii sa aiba o experienta placuta atunci cand navigheaza pe site-ul lor.

Acest lucru le va aduce implicit si un numar anume de click-uri. Daca patronii isi doresc ca numarul de accesari sa fie cat mai mare, pot obtine acest lucru cu ajutorul promovarii pe Google. Pentru a pune in aplicare aceasta modalitate este nevoie de investitii si resurse financiare mai mari, iar asta depinde de fiecare firma in parte, de cat este dispusa sa plateasca. Insa care sunt preturile aproximative la care se poate ajunge doar pentru a obtine mai multe clickuri?

Ce sume sunt dispuse firmele sa investeasca pentru clickuri

Orice ai face, oricat ai plati, nu toti vor da click pe website-ul tau. Dar cat vei plati pentru fiecare click pe care-l vei obtine? In acest caz depinde foarte mult de domeniul in care activezi si concurenta pe care o ai. In industria auto, estimarea de pret a cuvintelor cheie este in jur de: costuri mici –0.4 ron / click, costuri medii – 1 ron/click sau costuri mari – 17.98 ron /click. Un aspect important despre promovarea pe Google pe care trebuie sa-l retii este ca cu cat ai mai multi concurenti care liciteaza pe aceleasi cuvinte cheie, cu atat si costul per click licitat o va fi mai mare.

Asta inseamna ca daca pentru afacerea ta, de exemplu, sunt 10.000 de cautari pe luna (poti cauta in Keyword planner cate cautari au cuvintele cheie), o campanie pe Google care iti aduce 500 de click-uri ar putea sa te coste intre 200 lei si 8990 lei. Calculul se face inmultind numarul de click-uri obtinute cu costul click-ului, in cazul de fata 500 x 0.4 sau 500 x 17.98.

Desigur, suma poate fi si mai mare, in functie de cate click-uri obtii. De exemplu, daca tu vinzi masini marca Tesla, pretul pentru cuvantul cheie porneste de la 0.24 lei si poate ajunge pana la 2.49 lei. Astfel, va trebui sa scoti din buzunar aproximativ intre 120 lei si 1245 lei pentru 500 de clickuri, pentru a obtine trafic pe site din Google.

In final, este important sa fii cat mai eficient in ceea ce priveste sumele pe care le investesti si sa folosesti uneltele care te ajuta sa iti dezvolti business-ul. Cuvintele cheie si promovarea pe Google sunt doar unele dintre modalitatile prin care poti face acest lucru, insa si acestea contribuie la cresterea profitului companiei.



