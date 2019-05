(Publicitate) Cele mai frumoase locuri de vizitat in Germania in timpul verii

Germania este, de asemenea, o destinatie de vara ideala pentru cei care nu suporta temperaturile extreme din sudul Mediteranei. Plajele de pe insula Rugen si insula Sylt in nordul Germaniei, si frumusetea naturala a Padurii Negre permit, calatorilor sa se bucure de relaxare in aer liber fara sa simta caldura asupritoare.

In ciuda faptului ca nu este considerata o destinatie de vacanta, Germania este perfecta pentru iubitorii de istorie, iubitorii de vinuri, de plaje si drumetii, datorita peisajului variat, arhitecturii si activitatilor sale. Chiar daca Germania nu a fost niciodata in lista ta pentru destinatii de vara, ar trebui sa fie dupa ce citesti urmatoarele.

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern, cunoscut sub numele de Meckpom, sau Mecklenburg-Pomerania de Vest in limba engleza, este o regiune verde minunata la nord de Berlin. Poti ajunge in acest stat nordic cu masina sau cu trenul destul de rapid si ieftin, dar turul cu bicicleta este o optiune minunata de luat in considerare in timpul verii. Daca pleci din Romania spre Berlin, poti alege sa calatoresti cu o firma de transport persoane precum https://zgr.ro/. Pornind de la Berlin, vei avea ocazia sa privesti verdeata luxurianta a Brandenburgului, pana ce ajungi la destinatie. Terenul este in mare parte plat si infrastructurile sunt excelente, cu mai multe optiuni de campinguri si statiuni de-a lungul drumului.

Bodensee

Bodensee este o buna optiune de evadare vara, in timpul celor mai calduroase luni ale Germaniei. De asemenea, cunoscut sub numele de Lacul Constance, Bodensee ofera numeroase activitati si evenimente pe tot parcursul verii, care fac din acesta una dintre cele mai populare destinatii de vara nu numai pentru cetatenii germani, austrieci si elvetieni, ci si pentru milioane de turisti care vin in Europa vara.

Bodensee are numeroase activitati sezoniere in timpul verii, care impresioneaza toti vizitatorii. O plimbare cu barca pe lac este un mod idilic de a vedea frumusetea apei si a zonelor inconjuratoare, iar vizitatorii se pot bucura de facilitatile de bord pe mai multe vase, inclusiv bauturi si mancare. Sporturile de apa sunt una dintre cele mai populare distractii la Bodensee. Daca esti un pic mai indraznet, poti naviga cu un capitan experimentat sau poti incerca wind-surfing.

Düsseldorf

Exista atat de multe lucruri minunate de facut in Dusseldorf in timpul verii, cand orasul revine la viata cu mancare, bautura si activitati in aer liber. Dusseldorf gazduieste unele dintre cele mai bune bucatarii japoneze din afara Japoniei. De la ramen, pana la curry si, desigur, sushi, Dusseldorf este plin de delicatese japoneze, precum si alte mancaruri asiatice. Calitatea produselor alimentare japoneze este atat de buna in Dusseldorf, incat trebuie sa calatoresti in Japonia pentru a gasi ceva mai bun de atat. Deci daca vrei sa experiemntezi o parte din cultura asiatica, alege sa pornesti catre Dusseldorf cu o companie de transport persoane Romania-Germania, si bucura-te de cea mai frumoasa vacanta de vara.