Cabral și Andreea Ibacka sunt considerați unul dintre cele mai cunoscute și stabile cupluri din showbizul românesc.

În ultima perioadă însă, au început să apară numeroase speculații despre o posibilă separare între cei doi. Pe lângă aceste schimbări, fanii au remarcat și mesajele publicate de Cabral în mediul online, unele dintre ele având teme legate de tristețe. De altfel, prezentatorul TV și-a obișnuit până acum fanii cu mesaje amuzante, unele chiar cu aluzie la adresa soției lui.

Cabral și Andreea au apărut fără verighete pe deget

Un detaliu important a fost lipsa verighetelor de pe degetele celor doi. Se pare că Andreea și Cabral au decis să renunțe la ele, după cum se observă în cele mai recente apariții ale lor.

Potrivit imaginilor distribuite online, ultima apariție a actriței cu verigheta pe deget ar fi fost într-o postare din 29 martie. În fotografiile publicate ulterior, bijuteria nu mai apare. Acest lucru a dus la și mai multe speculații privind o posibilă despărțire între cei doi. De altfel, nici Cabral nu a mai apărut cu verigheta, în ultimele imagini postate pe contul de socializare.

Până în acest moment, nici Cabral și nici Andreea Ibacka nu au făcut declarații oficiale despre relația lor sau despre zvonurile privind un posibil divorț. Rămâne de văzut dacă cei doi traversează doar o perioadă mai dificilă sau dacă speculațiile apărute în spațiul public se vor confirma.

