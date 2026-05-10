În unele cazuri, elevii au renunțat complet la telefoane, în altele au folosit „dumbphones” sau au limitat utilizarea zilnică la câteva minute, potrivit The New York Times.

Primele zile: dificultăți și adaptare

Inițiativa a fost lansată de profesorul de biologie Fabian Scheck din Austria și urmărește să arate ce efecte are folosirea excesivă a telefoanelor asupra sănătății și vieții sociale a adolescenților.

Experimentul se numește „Handy-Experiment” și s-a desfășurat între 4 și 24 martie și implică elevi din Austria, Germania, Italia, Elveția și Liechtenstein. Acesta este documentat și monitorizat științific de ORF (Corporația Austriacă de Radiodifuziune).

Pentru mulți participanți, începutul a fost dificil.

O elevă de 11 ani a descris impactul imediat al renunțării la telefon: „Prima zi a fost cea mai grea și cea mai rea. Nu voiam să mă duc acasă, pentru că știam că voi vrea să-mi folosesc telefonul”.

Alți adolescenți au vorbit despre senzația de gol sau neliniște, cauzată de lipsa notificărilor și a contactului digital constant.

Schimbări observate după câteva zile

Pe măsură ce experimentul a avansat, mulți elevi au observat schimbări în comportament și atenție.

„Când sunt pe telefon, nu trebuie să mă gândesc. Doar derulez și, după aceea, nu-mi amintesc ce am văzut. Când nu aveam telefonul la mine, nu-mi puteam opri gândurile. Mă copleșeau”, a povestit Salome Slouk, o elevă de 16 ani.

Un participant de 14 ani a remarcat că lipsa telefonului „i-a dat un mic impuls”, l-a ajutat să se concentreze mai bine la școală.

„Am studiat pentru un test la spaniolă. În mod normal, când studiez, iau pauze scurte pentru a trimite niște Snaps-uri sau ceva de genul. Dar pe măsură ce provocarea a avansat, am învățat să mă concentrez mai mult. Știam că nimeni nu mă va suna, nu-mi va trimite mesaje, iar asta mi-a dat un mic impuls”, a detaliat acesta.

Conexiuni sociale mai puternice

Mulți copii au raportat că au petrecut mai mult timp cu familia și prietenii.

O elevă a explicat: „Am jucat șah cu tata și niște jocuri de societate cu mama și tata. Am petrecut toată seara așa”.

Alt participant a observat o schimbare în relațiile personale: „Cred că am ascultat mai mult. Când vorbesc cu mama… am încercat să ascult ce spunea. Am avut o conexiune mult mai plăcută”.

Momente de singurătate și dificultăți

Totuși, nu toți participanții au trăit experiența pozitiv. Unii au resimțit izolarea socială.

Un elev de 16 ani a spus: „Cea mai grea parte a proiectului a fost să nu comunic cu prietenii”.

„În primele zile, a fost ok, dar la mijloc a devenit dificil. Cel mai bun prieten al meu locuiește aproape, așa că l-am rugat să se ocupe de tot, ca să ne putem întâlni cu alți prieteni”, a povestit el.

„Acasă, am observat că mama, fratele meu, tata, toți vorbeau tot timpul la telefon, iar eu eram singura din casă fără telefon. Eram foarte enervată”, a povestit o altă elevă.

Viața fără smartphone

În lipsa telefoanelor, elevii au găsit soluții alternative: hărți printate, telefoane fixe sau activități offline.

„Am folosit laptopul, am căutat pe Google distanța și traseul și le-am printat. Am mers cu bicicleta prin cartiere minuscule… A fost foarte plăcut să văd animale precum nevăstuici, veverițe, bufnițe”, a povestit unul dintre elevi.

Alt elev a folosit un telefon cu butoane: „trebuie să le apeși de vreo trei ori ca să obții litera corectă. A fost foarte incomod”.

„Am fost la Viena cu mama să cumpărăm ceva, iar după aceea, ea a rămas la Viena, dar eu a trebuit să mă întorc acasă. M-am uitat pe telefonul ei și a trebuit să memorez numele stațiilor de tren. Mi-a fost puțin frică, dar am ajuns acasă cu bine”, spune o altă elevă.

Întoarcerea la telefoane și concluziile participanților

După 21 de zile, mulți elevi au revenit la telefoane, dar cu o perspectivă schimbată.

O participantă a spus: „Încerc să limitez timpul pe care îl petrec pe telefon în general și să-l folosesc mai conștient”.

„Acum am tot timpul o carte în geantă, pe care o citesc doar când sunt în transportul în comun, în loc să dau derulez la nesfârșit pe internet”.

O altă elevă a concluzionat: „Încă nu am deschis TikTok și nu-mi lipsește”.

Experimentul arată că renunțarea temporară la smartphone poate îmbunătăți concentrarea, relațiile sociale și starea de bine, dar poate aduce și provocări legate de comunicare și apartenență socială.

Organizatorii susțin că scopul nu este eliminarea tehnologiei, ci ca elevii să învețe să folosească telefoanele mai conștient și mai echilibrat.

„Fii tu însuți deștept și folosește smartphone-ul în mod inteligent”, este mesajul pe care îl transmite profesorul de biologie din Austria elevilor.

