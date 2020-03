Centrale peleti – sunt sisteme complet automatizate, care pot funcționa o perioadă destul de mare de timp fără intervenția umană. Pot asigura încălzirea locuințelor de orice dimensiune sau a spațiilor comerciale, industriale. În funcție de necesarul termic calculat al spațiilor respective, puterea nominală a acestora diferă.



Pentru mediul casnic, cel mai des întâlnite centrale au puteri termice nominale cuprinse între 18 și 50kw. Nevoia de a cumpăra o centrală pe peleți este, în proporție de peste 90%, a persoanelor care nu au branșament la rețeaua de gaz natural. De obicei, oamenii vor să renunțe la sistemele de încălzire existente, își construiesc case noi sau doresc soluții alternative, mai ecologice. Centralele pe peleți de generație nouă folosesc sisteme inteligente, cu comandă prin internet. Vin echipate cu propriul calculator, se pot comanda de pe smartphone, i se pot monitoriza funcțiile de pe telefon.

Acesta este un beneficiu major pentru persoanele care sunt plecate de acasă, pentru a-și gestiona confortul termic și pentru a-și optimiza costurile de încălzire. Sistemele mai performanțe pot funcționa și independent, folosesc o sondă lambda, ca la autoturisme, care citește nivelul de CO2, pentru optimizarea arderii. Sunt dotate și cu extractoare automate de cenușă, care știu să elimine cenușa rezultată în urma arderii, fie ea și în cantitate destul de mică.



Utilizatorii trebuie să conștientizeze că toate centralele dau căldură, unele costă mai mult, altele mai puțin. Diferența o face modul în care trebuie întreținute, adică intervenția asupra lor. Unele modele funcționează cu peleți calitativi, de brad, altele pot funcționa și cu peleți din reziduri vegetale (biomasă). Peleții din biomasă pot fi și cu 50% mai ieftini decât cei calitativi, dar diferă și puterea lor calorică. Totul ține de găsirea raportului cost/beneficiu adus de echipament.

Dacă sunt suprafețe mari de încălzit și sunt consumuri mari, este rentabil să achiziționezi o centrală care arde biomasă sau peleți combinați cu boabe de porumb, că tot este un trend în materie. Dacă ai nevoie de o centrală cu capacitate mai mică, diferența de preț între o una care arde peleți calitativi și una care arde biomasă este posibil să nu o amortizezi într-o perioadă de 10 ani. De exemplu, o centrală de 7000-8000lei, pe care o cureți o dată pe săptămână, folosind peleți calitativi, poate să fie mai avantajoasă decât una de 15-20000 lei, pe care o cureți o dată la câteva luni (neluând în calcul golirea cutiei în care se depozitează cenușa). La fel ca și la autoturisme, confortul se plătește.



La nivel european, obligativitatea ca sistemele de încălzire să nu mai folosească combustibil solid sub formă de cărbuni sau lemne o să intre în vigoare în anii următori. Se dorește diminuarea emisiilor de CO2 și a particulelor în suspensie.

După cum știm, peleții sunt un combustibil ecologic, au o ardere aproape completă, în funcție de componența lor. Peleții calitativi, din lemn, au cenușă sub 0.7%. Toată discuția, referitor la gradul de poluare, ține de echipamentul în care sunt arși. Sunt centrale care ard peleții la temperaturi situate între 800-1200°C și centrale mai performanțe, care ard peleții la temperaturi de peste 1200°C.

Din discuțiile avute cu majoritatea persoanelor care dețin centrale peleti, consumurile, în funcție de suprafața încălzită, se situează între 1,5 tone și 6 tone de peleți pe an. Am considerat an, o perioadă în care sunt utilizate sistemele de încălzire situată între 1 septembrie și 30 aprilie.



Consumul de peleți este influențat de foarte mulți factori, de la volumul aerului de încălzit, la gradul de izolare, etanșarea încăperilor, poziționarea geografică a construcțiilor, suprafețele vitrate și nu în ultimul rând instalația termică, pe care mulți o neglijează. Vom lua în calcul o temperatură interioară de 22°C în locuințele cu un grad de izolare mediu, o construcție din blocuri ceramice sau BCA, cu izolație exterioară de 10cm de polistiren și înălțimea până la tavan de 2,5m. Un rol important îl constituie izolarea plafonului, pe unde există o pierdere destul de mare de căldură.



Pentru case cu suprafețe de până în 100mp, consumul anual de peleți este până în 2 tone. Cei care dețin case cu suprafețe între 100 și 150mp, au consumat în jur de 3,5 tone pe an, cei cu suprafețe cuprinse între 150-220mp consumă în jur de 4 tone, iar între 250- 300mp, consumul poate ajunge și la 5-6 tone de peleți pe an. Este foarte important ca utilizatorii de centrale pe peleți să conștientizeze că nicio locuință nu are un necesar termic ca o altă și că fiecare are particularitatea ei. Un rol important îl are dimensionarea instalației, pe care mulți o proiectează fără niciun calcul de specialitate.



Optimizarea costurilor cu încălzirea se poate face și dacă luăm în calcul achiziționarea peleților înainte de sezonul de iarnă. Drept urmare, sunt distribuitorii mari, care vând în magazinele de bricolaj și sunt micii producători, cu businessuri de familie, care vând direct către clienți finali. De obicei, în perioada de primăvară – vară, prețurile pot fi mai mici și cu până la 30%. Momentan, piață nu este stabilizată. Totul ține de comportamentul consumatorului.

Micii producători, ca să supraviețuiască, au nevoie de vânzarea unei cantități minime de peleți pe lună. Dacă în perioada sus-menționată nu au vânzări, cheltuielile trebuie acoperite din profitul mărit, ulterior. Mai exact, dacă nu au vânzări, trebuie să facă stocuri, banii sunt blocați, au costuri mai mari, ceea ce se propagă în prețul de vânzare din sezon. Dacă aceștia ar fi susținuți, beneficiile sunt de ambele părți.

Ei își pot acoperi costurile lunare pe tot parcursul anului, iar prețul peleților va fi mai mic. Pentru persoanele care doresc un cost mai mic al încălzirii, folosind o centrală pe peleți, trebuie luată în calcul varianta achiziționării peletilor din timp, a unei cantități suficiente pentru întreaga iarnă. Depozitatul nu ar trebui să fie o problemă, pe un palet de 1mx1m încap aproximativ 1,2 tone de peleți.



La capitolul costuri intră și serviciile postvânzare. Adică termenele de intervenție în garanție și postgaranție, costurile cu instalarea și punerea în funcțiune, reglarea sistemului pentru a funcționa cu tipul de peleți utilizat.



Pentru orice fel de informație referitoare la sistemele de încălzire pe bază de peleți, poți contacta echipa centralemareli.ro, care reprezintă în România unul dintre cei mai mari producători europeni de centrale termice pe peleți, ce oferă echipamente cu un raport calitate/preț de luat în calcul, distribuind direct către clienți finali.



