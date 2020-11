(Publicitate) Cum să crești vizibilitatea afacerii tale?

Acest procedeu, de colantare a mașinii, reprezintă o soluție inteligentă și simplă întrucât vizibilitatea crește fără niciun efort și cu costuri foarte mici. De reținut că este necesară o singură colantare, ce poate rezista între 2 și 8 ani datorită calității autocolantului aplicat și laminarea acestuia cu o folie de laminare rezistenta la razele soarelui.

Față de alte unelte de marketing, ce presupun costuri mari, folia de autocolant pentru inscripționări auto are o arie mare de utilizare și poate fi folosită pe orice suprafață a autovehiculului, precum caroserie, geam sau plastic lucios.

Foile autocolante se printează la rezoluții foto foarte înalte, fapt ce duce la obținerea unor imagini excepționale. Principala caracteristică a lor este flexibilitatea, fapt ce le face perfecte pentru suprafețe curbe. Sunt potrivite pentru autovehicule, pentru că se mulează perfect pe caroserie, atât pe suprafețele drepte cât și pe cele neregulate.

Un alt aspect care transformă un autocolant printat într-o soluție potrivită este rezistența. Imaginile printate își păstrează aspectul impecabil perioade îndelungate. Așadar devin apreciate de clienți atât pentru grafica excepțională cât și pentru durabilitatea în timp.

Folia de laminare este o folie specială ce asigură protecția UV dar are și alte calități, în funcție de nevoi, cum ar fi: antialunecare, obiectele nu alunecă de pe suprafața colantată și ulterior laminată, rezistența la apă, grad mare de transparență, etc.

Un proiect tare drag nouă, îl reprezintă inscripționarea unor dubițe cu destinația de coffe-shop-uri mobile – practic, mașini din care se vinde cafea to go. Ne-a plăcut foarte mult ideea și am folosit și în cazul acestora cele doua proceduri, de colantare și laminare, mașina din care se vinde cafeaua fiind colantată integral, astfel devenind extrem de vizibilă pentru potențialii clienți.



Faptul că îți desfășori business-ul într-o mașină îți oferă destul de multe avantaje cum ar fi: nu va fi nevoie să plătești chirie unui spațiu destinat desfășurării business-ului, te poți muta în orice loc/parcare, în funcție de vadul comercial, ai vizibilitate datorită inscripționării mașinii cu logo-ul companiei sau produsul vândut.

O astfel de mașină colantată poate fi vizibilă de la câțiva zeci de metri depărtare, antreprenorii având posibilitatea de a-și alege singuri modelul și gama de culori ce urmează a fi imprimate.

Autocolantul pentru autoturism reprezintă cel mai bun element de marketing. Scopul personalizării mașinii cu autocolant inscripționat nu se rezumă la cel de advertising, ci devine un element de cunoaștere – clienții și colaboratorii pot recunoaște astfel autovehiculul în trafic, în parcare, în intersecții, s.a.

Personalizarea cu autocolant printat este o metodă apreciată și datorită modului de aplicare. Operațiunile de montare sunt rapide, simple și aduc un aspect deosebit. Pentru a beneficia de acest aspect, foliile autocolante sunt decupate și lipite temporar pe foi de transfer. Această operațiune asigură fixarea perfectă a printului pe suprafața colantată.

La realizarea procedurii de printare pe autocolant sunt folosite utilaje speciale iar grafica poate fi asigurată de firma ce se ocupă și de printarea autocolantului.

Este foarte importantă partea de consultanță oferită antreprenorilor, fiind vorba de procedee cu care aceștia nu sunt familiarizați, așa că ajutorul experților va fi bine venit.

Sperăm că aceste informații au fost valoroase și dacă ai un business la început de drum, sau dorești consolidarea imaginii societății tale printr-o modalitate eficientă de marketing, poți apela la autocolantul inscripționat pe autoturisme.

