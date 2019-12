In primul rand, trebuie sa stii ca aceasta campanie promotionala se desfasoara in intervalul 4 decembrie – 24 decembrie 2019. Asadar, vino la Provident in aceasta perioada, fa o solicitare pentru imprumuturi rapide si, daca aceasta este aprobata, te vei bucura si tu de oferta de Craciun de la Provident!



Poti opta pentru imprumuturi rapide in valoare de 3.000 RON, 3.500 RON, 4.000 RON, 4.500 RON, 5.000 RON – rambursabile in 84 de saptamani, sau de credite in valoare de 5.500 sau 6.000 RON, rambursabile pe o perioada de 94 de saptamani. Aceste sume sunt exclusive promotiei de Craciun!



Finalul de an iti aduce si reducerea la JUMATATE a dobanzii! Exact, ai auzit bine! In perioada promotionala a Campaniei de Craciun, Provident iti ofera dobanda la jumatate din valoarea originala: 31,5% pentru 84 saptamani (vs. 63% standard) si 33% pentru 94 saptamani (vs. 66% standard).



In al doilea rand, este necesar sa cunosti si criteriile de eligibilitate pentru a solicita imprumuturi rapide. Iata care sunt conditiile de aplicare:



persoana cu cetatenie romana;

varsta de 18 ani;

venit fix minim de 300 de Lei/luna dovedibil (adeverinta de salariu, interogare ANAF sau talon de pensie in cazul seniorilor);

adresa de domiciliu sau de resedinta sa fie pe teritoriul acestei tari;

un numar de telefon valabil.

Care este pasul urmator? Intra pe pagina de promotii a site-ului Provident.ro, acceseaza si citeste cu atentie regulamentul si aplica si tu pentru oferta de Craciun pentru imprumuturi rapide. Mai mult, cu ajutorul simulatorului de credit poti alege suma, precum si serviciul optional si auxiliar de gestionare la domiciliu a imprumutului pentru a viziona valoarea ratei saptamanale! In ce consta acest serviciu auxiliar? Daca solicitarea ta este aprobata, un reprezentant Provident iti va aduce banii direct acasa, intr-un interval de 48 de ore de la aprobare, urmand sa te viziteze saptamanal pentru colectarea rambursului.



Iata lista completa a avantajelor de care te vei bucura daca alegi oferta de imprumuturi rapide Provident in aceasta perioada:



Comision de analiza a dosarului: 0 Lei (de la 120 Lei standard);

Dobanda la jumatate din valoarea originala: 31,5% pentru 84 saptamani (vs. 63% standard) si 33% pentru 94 saptamani (vs. 66% standard);

Rate fixe saptamanale.

Asadar, beneficiaza si tu de imprumuturi rapide cu sume cuprinse intre 3000 si 6000 de Lei si imparte fericire de sarbatori celor dragi!



Nu uita insa: Provident este o companie cu experienta de peste 13 ani pe piata de credite autohtona, timp in care a castigat increderea romanilor printr-o politica de creditare transparenta, seriozitate si multa responsabilitate in privinta acordarii de imprumuturi rapide. Din acest motiv, inainte de a face un imprumut, este important sa dai dovada de aceeasi responsabilitate si sa ai in vedere si un plan de rambursare a creditului!

