(Publicitate) Du-te la dentist fără a avea grija banilor! La House of Beauty Clinic ai tratamente stomatologice în rate, la prețuri accesibile

Doar în cabinetele clinicii poți profita de lucrări stomatologice pe care să le plăteșți în tranșe lunare, la prețuri accesibile, ce pot începe chiar de la 20 de euro pe lună.

House of Beauty Clinic a luptat pentru a reda sănătatea și frumusețea oamenilor, de aceea a ales mereu să ofere pacienților calitate, medici de top și produse superioare.

House of Beauty Clinic pune sănătatea ta pe primul loc, iar așa cum este important că fiecare problemă de natură medicală să fie rezolvată, un loc înalt în clasamentul priorităților îl ocupă și estetica dinților. Personalul medical care se va ocupa cu multă grijă de dumneavoastră va corecta orice imperfecțiune vizibilă și mai puțin vizibilă care ar putea afecta ansamblul estetic al danturii. La sfârșit vă veți putea bucura de un zâmbet impecabil și sănătos!

Poți beneficia de plata în rate pentru următoarele servicii stomatologice: Fațete dentare; Implanturi dentare; Aparate dentare; Extracții; Reabilitare orală.

La House of Beauty Clinic vei avea parte de servicii de top pe toată aria ce ține de stomatologia modernă, dar și profesionișți care se vor ocupa să arăți impecabil și să îți rezolvi absolut toate problemele cu care te confrunți.



Stomatologie în rate, doar la House of Beauty Clinic

Dr. Jona Yousif și Ibrahim Bahbahani, cei care au pus bazele uneia dintre cele mai recunoscute clinici stomatologice din România, au observat cu atenție și dăruire la îndeplinirea scopului House of Beauty Clinic, acela de a readuce bucuria și zâmbetele pe chipul pacienților care trec pragul cabinetelor cu dorința de a-și rezolva problemele.

Fondatorii le oferă persoanelor de pretutindeni șansa de a găși o soluție în cel mai scurt timp problemele cu care se confruntă. House of Beauty Clinic le oferă clienților o experiență extraordinară, prețuri accesibile, personal profesionist, produse de top și plata în rate pentru intervențiile stomatologice.

Unul dintre fondatorii House of Beauty Clinic, Ibrahim Bahbahani, mărturisește: “Noi când am înființat această clinică ne-am gândit să facem oamenii să zâmbească mai des. Tarifele clinicii noastre nu sunt nici cele mai scumpe, dar nici cele mai ieftine, însă suntem o clinică ce se respectă și lucrează cu cele mai calitative produse și branduri, iar acest aspect se poate observă din momentul în care un client ne trece prima dată pragul. În acest sens, am încercat să găsim o soluție și am venit pe piață cu varianta plăților în rate.

Este foarte posibil să fim una dintre puținele clinici care să aibă atâtea contracte încheiate cu mai multe bănci pentru comoditatea și flexibilitatea pacientului de a alege cu cine ar vrea să colaboreze. Prin urmare, toate serviicile noastre se pot achita în rate. Iar pentru cine nu vrea să își bată capul cu aceste soluții de creditare și cu toate drumurile sau documentele, am găsit o soluție prin care clientul nu face niciun drum. Cu ajutorul celor de la TBI Bank, care este o instituție de creditare online și offline, vii la clinică, ți-am colectat câteva date cu aprobarea ta, iar în interval de câteva minute primeșți aprobarea creditului. Astfel totul devine mai ușor.”

Merită să investeșți într-o dantură perfectă și sănătoasă mai ales atunci când banii nu mai sunt principala problemă pentru care amâni vizită la dentist. Poți plăti în rate lunare tratamentul stomatologic realizat la House of Beauty Clinic pe o perioadă stabilită de ține, dacă ai orice venit declarat pe teritoriul României.

Soluțiile financiare pentru serviciile de la House of Beauty Clinic sunt următoarele:

• Banca Transilvania (12 rate)

• Credit Europe Bank (1-12, 18, 24, 36 rate)

• ING (3, 6, 9, 12 rate)

• UniCredit (1-12, 18, 24 rate)

• Garanti Bank (3, 6, 9, 12, 15, 18 rate)

• TBI Bank (1-60 rate)

Care sunt documente de care ai nevoie pentru a achita în rate intervențiile stomatologice?

Pentru salariați:

• act de identitate

• excepție fac angajații Ministerului Interne, Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Justiției care trebuie să prezinte și dovadă de venit.

Pentru pensionari:

• act de identitate

• ultimul talon de pensie

Pentru persoane fizice autorizate:

• act de identitate

• acte specifice PFA

Căutată atât de români, cât și de persoane din străinătate, House of Beauty Clinic a devenit locul unde oamenii de pretutindeni au găsit o rezolvare pentru cele mai aprige probleme atunci când se aflau în nevoie. Clinica este una dintre cele mai căutate deorece excelează prin calitatea serviciilor oferite, prețurile accesibile, dar și pentru rapiditatea lucrărilor.

Durata de viaţă a lucrărilor realizate în cabinetele House of Beauty Clinic este garantată de material, dar și de o execuție fără cusur, dar este important ca pacientul să acorde atenţie zilnică igienei dentare pentru a-și menține sănătatea. Important de menționat este și faptul că multe dintre lucrările stomatologice pot fi finalizate în maximum 24-48 de ore, mai ales că în incinta clinicii se află propriul centru de radiologie datorită căruia clientul nu mai este nevoit să facă în plus.

Profită de o soluție sigură și la îndemână: plata în rate a serviciilor stomatologice doar la House of Beauty Clinic.

Alege calitatea! Pentru mai multe detalii sună chiar acum la +40 755 354 555 sau întră pe www.hobclinic.ro/soluții-financiare pentru mai multe informații!



