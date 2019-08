Pentru a beneficia de cea mai buna promotie la intreaga colectie, intra pe site-ul Bookzone.ro si comanda online intreg pachetul, la doar 199 de Lei, cu livrare GRATUITA! In plus, beneficiezi si de o cutie de colectie, precum si de harta tinutului Westeros!



Pe de alta parte, cei care au avut acces la carti si le-au parcurs din „scoarta-n scoarta” au continuat apoi cu vizionarea Game of Thrones, insa majoritatea celor care au privit serialul nu au citit inca toate romanele, neavand astfel un punct de referinta pentru felul in care este tratata intreaga „poveste”. In fond, nu ii putem blama, deoarece pana si cea mai scurta dintre carti are cel putin 700 de pagini. De asemenea, volumele sunt inca in curs de aparitie, urmatoarea carte care trebuie sa apara fiind „The Winds of Winter”, iar despre ultima din serie, „A Dream of Spring”, George R.R. Martin a declarat ca „inca nu a inceput lucrul la ea”.



In cele mai multe cazuri, cartile sunt mai bune decat adaptarea video, iar multe persoane tind sa creada acest lucru si in cazul seriei „Game of Thrones”. De aceea, daca esti oarecum deceptionat dupa finalul serialului, ar trebui sa iti comanzi intreaga colectie de carti „Game of Thrones”. Poate ca nu vei avea parte de final (asa cum il stim cu totii), insa vei beneficia de o versiune mult mai bogata in detalii a Westeros-ului, cu personaje mult mai consistente si bine conturate.



Asadar, daca te hotarasti sa te apuci de carti, probabil o vei face din doua motive: Fie esti un fan avid al universului GoT si vrei sa stii mai multe detalii despre personajele tale preferate, fie esti indragostit de carti fantasy si iti doresti sa afli daca este intr-adevar o serie de succes, precum pretind fanii. Prin urmare, daca faci parte din prima categorie, vei avea foarte mult de castigat! In carti, fata de serial, fiecare capitol este prezentat din perspectiva unuia dintre personaje, iar intrigile sunt urzite mult mai complex, multe dintre ele neexistand in contextul productiilor video. Daca, pe de alta parte, esti fan fantasy si iti doresti o poveste cu multe personaje, care se desfasoara intr-un univers gigantic, vei fi cu adevarat incantat! In schimb, daca preferi cartile in care stii deja ca protagonistul il va invinge pe antagonist, te avertizam: o mare parte din personajele tale preferate isi vor gasi sfarsitul in paginile acestor carti!



De aceea, iti recomandam sa citesti si cartile, macar pentru a-ti forma o a doua opinie in legatura cu calitatea scenariului. Lasa-te prins de magia universului Game of Thrones si bucura-te de una dintre cele mai frumoase colectii de carti fantasy din ultimul timp, numai la Bookzone!

