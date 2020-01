„Să joci poker la cel mai înalt nivel în Las Vegas poate fi considerat un miraj pentru un jucător amator. Prin campania Road to Vegas, transformăm visul în realitate: orice român are șansa de a avea o experiență senzațională în capitala mondială a pokerului. Pentru că un astfel de scenariu este demn de filme, am inclus și partea de show TV. Alături de o persoană publică, jucând la TV, orice român va fi cel puțin pe termen scurt o vedetă. Intenția noastră este aceea de a crea divertisment de calitate la masa de joc, online și dincolo de online, în toate modurile posibile, experiențe complete, desăvârșite”, subliniază organizatorii.







Noile finale televizate sunt programate pe datele de 23 și 30 ianuarie, precum și pe 6, 13, 20 și 27 februarie. Pentru a ajunge acolo, pasionații de poker trebuie să se înscrie pe 888poker și să joace după achiziționarea tichetului de 10 USD. Cei care se califică și joacă la TV au ulterior șansa de a juca în Las Vegas pentru un premiu garantat de 888.888 USD. În total astfel, prin noua extensie a campaniei 888poker și PokerFest România, Road to Vegas aduce încă 36 de români și încă 6 vedete vor juca poker la TV cu gândul la premiul colosal de aproape un milion de dolari.



Turneul WSOP 2020 Crazy Eights se va desfășura în perioada 26-27 iunie 2020. În anul 2019, 10.188 de jucători au avut tichete de 888 de dolari fiecare pentru turneul 64 al seriei WSOP, $888 Crazy Eights No-Limit Hold`em.



Cele 6 noi show-uri TV se anunță incendiare, cu suspans și tot ceea ce presupuse pokerul. Responsabile de partea de divertisment vor fi și vedetele invitate de organizatori, puse astfel în inedita situație de a juca poker la televiziune. Cele mai multe dintre vedete sunt femei (Silvia Popescu, Otniela, Oana Radu, Anda Adam, Amma și Roxana Nemeș), o implicare mult dorită a genului feminin în acest joc adesea cucerit de bărbați. Printre vedete se numără însă și Mihai Morar, renumitul host TV și de radio, care are numeroși urmăritori și în mediul online.



