(Publicitate) Premieră pentru lumea cinematografică din România. Vizionare de filme din bărci care plutesc pe lac la Astra Film Festival din Sibiu

Seara de sâmbătă s-a încheiat la Târgul de țară cu un concert Șuie Paparude, de care publicul a știut să se bucure responsabil.



Programul Valuri AFF este un eveniment original Astra Film Festival, care îi oferă publicului o senzație aparte: plutirea pe apă sugerează deopotrivă nesiguranța vremurilor și, totodată, conexiunea strânsă cu natura și cu Frumosul care ne înconjoară și pe care, din cauza valurilor vieții de zi cu zi, uităm uneori să-l privim.



„Am vrut să ne folosim de oportunitățile care apar chiar și în condițiile constrângerilor cauzate de pandemie. De aceea am decis să facem pentru prima dată, din 1993, festivalul în aer liber. Iar în acest muzeu miraculos există tot acest spațiu, lacul, bărcile și superbele mori de vânt”, a declarat Dumitru Budrala, directorul fondator Astra Film Festival.



Astăzi și mâine de la ora 20:00, publicul se va bucura de alte două experiențe cu barca pe lac.

Îmbarcarea se va face de lângă Scena de pe Lac, în acordurile Fanfarei Zece Prăjini. Cei care nu au mai găsit bilete pentru bărci, pot viziona proiecțiile de pe Casa Podarului. În acestă seară, spectatorii vor putea viziona filmul „Arta pe scena nouă” (2020) – balet într-o poiană aflată la poalele Munților Bucegi, pe muzica Mariei Tănase, urmat de filmul-eveniment „Transalpina, drumul regilor” (2017, Dumitru Budrala), care prezintă istoria unei șosele de o frumusețe care îți taie răsuflarea, având o vechime de milenii, și, în sens mai larg, despre drumuri care unesc oamenii, de-a lungul istoriei, în condiții oricât de potrivnice. Iar luni va putea fi vizionat filmul „iHuman” (Norvegia, Tonje Hessen Schei) – un thriller politic despre inteligenţa artificială, putere și subjugarea societății, iar alții vor veni (sau vor rămâne!) la Muzeul Astra, pentru vizionarea de film din bărci care plutesc pe lac.



Programul Astra Film Festival continuă, duminică, cu patru filme și o lansare de carte („Transilvania, revista unui ideal”, de Mihali Nicoară, cu participarea poetului Radu Vancu – de la ora 16:00 la Târgul de țară (Muzeul Astra).



Primul film al zilei, „Bugan – Nu am respirat aerul degeaba”, de Duco Tellegen (16:00, Amfiteatru – Muzeul Astra) este o premieră națională și prezintă povestea lui Ion Bugan, care a venit la București într-o zi din luna martie a anului 1983, a parcat maşina în centrul capitalei, a scos din portbagaj două pancarte pe care pictase mesaje anticeauşiste, le-a fixat pe maşină şi a început să conducă pe străzile din centru. Cât s-a putut.



Al doilea film, „Nostalgia dictaturii”, de Marius Barna (18:00 – Târgul de țară, Muzeul Astra) vorbește despre unii români care regretă regimul comunist şi „avantajele” sale (slujbele stabile, repartizarea unei locuințe, o pensie bună, vacanțele frecvente), iar alții nu, pentru că își amintesc prea bine toate lipsurile. Ambele filme sunt nominalizate pentru Premiul Publicului. După fiecare proiecție, spectatorii pot scana un QR Code pentru a putea vota.



De la ora 20:00, publicul care nu a optat pentru vizionarea din barcă se va îndrepta către pentru premiera națională „iHuman” (Norvegia, Tonje Hessen Schei).



Programul Astra Film Festival On Air, aici: astrafilm.ro/program-2020/



Proiecțiile și evenimentele din cadrul AFF 2020 se vor desfășura în 8 locații: Scena de pe Lac, Târgul de țară, Între Mori de Vânt, Pavilionul de Joc, Amfiteatru și Casele de demult (toate aflate în interiorul Pădurii Dumbrava – Muzeul Astra), respectiv la Terasa cu flori – Centrul Cultural „Ion Besoiu” și în Piața Mică din centrul istoric al Sibiului.



Biletele pentru AFF2020 sunt puse în vânzare on-line pe https://www.astrafilm.ro/bilete-la-astra-film-festival-2020/ și pe https://eventbook.ro/festival/astra-film-festival și vor fi disponibile la casieriile AFF astfel: Începând de vineri, 4 septembrie, vor fi disponibile la intrarea în Muzeul Astra (str. Pădurea Dumbrava 16), iar de sâmbătă, 5 septembrie, în Piața Mică nr 11 (la intrarea în sediul Astra Film) și la Centrul Cultural Ion Besoiu (str. E. Cioran 1-3) – doar pentru filmele programate la Terasa cu flori.

Filmul de prezentare a festivalului:

Astra Film Festival 2020 este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, al Centrului Național al Cinematografiei, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu și al Uniunii Cineaștilor. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.



Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.



Sponsori: Kaufland, HBO, Cinelab, Sonne Sibiu, Sibiu 100%



Partener de comunicare: PiArt Vision



Parteneri media: Kiss FM, Magic FM, Rock FM, Radio România Cultural, RFI, TV5 Monde, Libertatea, HotNews, Ziare.com, News.ro, Newsweek, Vice, PressHub, Euractiv, Cineuropa, Film New Europe, All about Romanian Cinema, MovieNews, Films in frames, Cinemagia, Filmtett, LiterNet, Ziarul Metropolis, Avantaje, IQads, Smark, Suplimentul de cultură, Observator cultural, Zile și nopți, Revista Transilvania, Capital Cultural, Sibiu 100%, Turnul sfatului, Tribuna, Ora de Sibiu, Mesagerul de Sibiu, Hermanstadter Zeitung.





