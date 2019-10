În țara noastră, unul dintre cei mai importanți importatori și distribuitori de degresanți și detergenți industriali și profesionali este Approved Total Chemicals. Firma este filiala română a companiei spaniole Approved Chemicals SA, unul dintre cei mai apreciați producători de astfel de produse din Europa.

Datorită preocupări constante pentru inovație, sustenabilitate și dorinței de a veni în întâmpinarea nevoilor clienților cu o ofertă cât mai diversificată și cu produse de calitate superioară, compania a reușit să-și consolideze și să-și extindă poziția pe piață, devenind un nume reprezentativ pentru domeniu. Astfel firma are în portofoliul său soluții diversificate, foarte bune și cât mai adaptate scopurilor cărora le sunt destinate. Cunoscând normativele europene în privința protecției mediului, compania caută să îmbunătățească mereu formulele produselor pentru a se conforma celor mai noi exigențe.



Ce tipuri de săpun pot fi cumpărate de la acest distribuitor?

La acest importator și distribuitor de degresanți și detergenți industriali se găsesc și unele dintre cele mai bune săpunuri industriale profesionale. Acestea sunt cele mai potrivite soluții pentru curățarea mâinilor murdare de vaselină, uleiuri, produse petroliere sau orice alte substanțe care nu pot fi curățate de săpunurile obișnuite.

În oferta distribuitorului se găsesc următoarele produse:

Sapun Tem Gel de mâini superconcetrat

Esku săpun de mâini cu microsfere

Mans săpun pentru mâini cu microsfere

Dermans-N gel pentru curățarea mâinilor

Germtex gel pentru curățarea mâinilor

Riska pastă de mâini cu sfere de frecare

Gel de mâini hidroalcoolic.

Toate aceste produse sunt speciale, având în compoziția lor substanțe și elemente menite să asigure o curățire profesională, cât mai bună. Specificațiile de utilizare sunt clar menționate pe fiecare produs, acesta fiind livrat cu fișă tehnică. În gama producătorului se află atât produse cu utilizare universală, cât și produse destinate anumitor industrii, cum ar fi cea auto, alimentară etc. . Unele dintre soluții se folosesc diluate sau ca un săpun obișnuit și apoi se clătesc, altele se aplică pe mâni și nu necesită clătire.

Ce produse ce pot fi achiziționate de la această companie?

În oferta companiei se află o gamă dieversificată de produse destinate curățeniei și curățirii, întreținere-mentenanță, lubrifiere, aditivi pentru construcții. Principalele categorii disponibile sunt:

degresanți pentru industrie și utilaje

produse pentru constucții

săpunuri de uz industrial și personal

produse pentru industria alimentară

uleiuri, vaseline, lubrifianți pentru industrie și transport

produse pentru spălătorii

răcitori și lubrifianți pentru industria metalurgică

produse superconcentrate

produse cu utilizare universală

produse cu utilizare specială.

Produsele sunt disponibile în cantități profesionale, respectiv în bidoane de dimensiuni mari și au o concentrație optimă pentru a fi cât mai eficiente și mai avantajoase ca preț. Toate produsele sunt fabricate sub normele ISO 9001 și ISO 14001.



De ce să alegeți să lucrați cu Approved Total Chemicals?

Firmele cu tradiție și cu experiență sunt întotdeauna cea mai bună soluție pentru a beneficia de produse și servici de cea mai bună calitate. Tocmai de aceea, dacă doriți să aveți parte de un furnizor de încredere, cu personal calificat, capabil să vă consilieze în a lua cele mai bune decizii de achiziție detergenți și degresanți industriali, apelați la serviciile aceste comapanii.

Aici veți găsi o gamă variată și diversificată de produse destinate curățeniei, pentru degresări industriale, aditivi pentru construcții, lubrifianți, detergenți, degresanți, toate fiind performante, ecologice și adaptate cerințelor și exigențelor clienților actuali.

Toți cei interesați de achiziția de produse din oferta companiei găsesc pe site sau pot solicita direct de la un reprezentant de vânzări al companiei toate informațiile necesare legate de produse și de specificațiile tehnice ale acestora, în așa fel încât să poată decide în cunoștință de cauză. La fiecare categorie de produs există mai multe alternative și fiecare dintre alternative dispune de indicații clare în privința denumirii, compoziției și indicațiilor de utilizare.

Principiile după care firma și-a orientat și își orientează în permanență activitatea sunt: inovație și sustenabilitate. Inovația se manifestă prin conceperea și creare de produse noi, superioare variantelor anterioare, cât mai performante și cât mai adaptate nevoilor actuale ale beneficiarilor și conforme reglementărilor legale în vigoare. Sustenabilitatea este oferită de preocuparea permanentă de a realiza produse care contribuie la menținerea sănătății utilizatorilor și care protejează mediului înconjurător.

La nivel internațional compania are peste 5000 de clienți și are o rată de creștere anuală de aproximativ 50%. Firma este un furnizor de bază pentru multe comapanii de mari dimensiuni, ce activează în domenii variate, precum construcții, transporturi, turism, industria alimentară, instituții publice, medicale, școli, grădinițe etc. Aprecierile și recomandările venite din partea clienților mulțumiți au contribuit mult la consolidarea poziției și la o dezvoltare constantă.

Pentru a afla mai multe informații despre produse și toate specificațiile de care aveți nevoie pentru a face cea mai bună alegere, accesați site-ul Approved.ro!

