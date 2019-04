(Publicitate) Utilizarea stickerelor decorative – soluție modernă, rapidă și ușor de implementat pentru personalizarea interioarelor

Potrivit specialistilor de la Sticky Art, cei care doresc sa isi accesorizeze locuinta intr-un mod inedit, pot sa aleaga stickere decorative dintr-o diversitate de reprezentari, in functie de preferinte, astfel incat sa se poata bucura de modele de stickere de perete interesante pentru fiecare camera.

Stickere de perete Africa – potrivit pentru sufragerii moderne si nonconformiste

Stickerul de perete Africa se potriveste in orice living, indiferent de culorile alese in amenajari, pentru ca este complet negru. Fie ca este vorba despre o amenajare a incaperii in culori deschise, fie ca este vorba despre un decor in nuante inchise, siluetele copacilor, ale girafelor si ale elefantilor, alaturi de pasarile de pe cer, sunt o solutie optima pentru persoanele care urmaresc sa obtina o ambianta exotica si eleganta si au nevoie de accesorii originale pentru pereti. Este necesar totusi ca peretii sa fie colorati in nuante deschise, pentru a putea crea contrast cu negrul de pe sticker.

Sticker Dream Tree Jungle – minunat pentru camera copilului

O zebra, o girafa, un elefant, un hipopotam, o maimutica, un copac colorat… Ce poate fi mai placut pentru camera copilului decat culorile vii si desene superbe pe pereti? Un astfel de sticker decorativ este ideal pentru stimularea imaginatiei copilului si pentru crearea mediului optim pentru dezvoltarea sa armonioasa. In plus, copilul poate fi implicat in activitatea de decorare si poate amplasa singur frunzele, iarba si fluturasii sau pasarile. Ulterior, stand langa perete poate crea diverse scenarii, care mai de care mai interesante.

Sticker Submarinul Galben – perfect pentru baie

Un astfel de sticker nu doar ca inveseleste atmosfera, dar este potrivit si pentru familiile care au copii. Micutii sunt reticenti atunci cand trebuie sa renunte la joaca pentru a face baie sau cand trebuie sa foloseasca toaleta si chiuveta, insa cu ajutorul acestui sticker vor fi incantati sa faca scenarii cu submarine si pesti pe fundul oceanului.

Submarinul va fi tot timpul pregatit pentru expeditie, iar coralii, crabii si pestii nu vor fi deranjati de explorator, fiind in scena pentru a crea cadrul perfect unui joc de roluri. Fiecare componenta poate fi aplicata individual, ceea ce inseamna ca micutii isi pot ajuta parintii la decorat si isi pot configura scena asa cum isi imagineaza. Acest sticker este potrivit si pentru camera copilului atunci cand acesta este pasionat de lumea acvatica.

Oranges Kitchen Decor – pentru un refresh in bucatarie

Avand in vedere faptul ca este una dintre cele mai utilizare camere ale casei si bucataria ar trebui decorata. Stickerul are si rolul de a proteja peretele de stropii care sar in timpul prepararii alimentelor. Modelul poate fi schimbat atunci cand se murdareste. Acesta este un sticker cu portocale in prim plan, banane si mar, insa se poate opta pentru patrate galbene, pisici, fructe, trandafiri, struguri, lalele, legume sau vase stilizate – totul, in ideea in care bucataria trebuie sa aiba un aspect interesant.