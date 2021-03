(Publicitate) Vodka Stumbras Miracol În România

Ca origine, cuvântul „vodka”, după cum se poate deduce din denumire, vine din limba rusă și s-ar traduce în „apa ușoară”. De departe, vodka este cea mai cunoscută băutură alcoolica spirtoasă distilată, fiind ca aspect, un lichid transparent, chiar ușor confundabil cu apa, până în momentul în care o consumați. De regulă, vodka conține apa si etanol purificat prin distilare simplă sau multiplă.

Chiar dacă pot exista mai multe rețete cu privire la obținerea acestei băuturi alcoolice, de regulă, vodka se obține fie din cereale sau cartofi, ori din sfeclă de zahar, ingrediente esențiale la care se adaugă diverse arome. Concentrația de alcool nu este una fixă, ci poate varia în funcție de compoziție, de rețeta unui anumit brand, de la aproximativ 35% si pana la aproximativ 50%. Altfel spus, în ceea ce privește compoziția băuturii, vodka este practic o băutură produsă din diverse cereale precum secară sau grâu, precum și din struguri, cartofi, și așa mai departe, ulterior, în funcție de mai mulți factori decizionali, fiind produsă prin distilare simplă sau multiplă.

Pentru acele persoane pentru care vodka este mai mult decât o simpla băutură alcoolică, există produsele MV Group. Stumbras este de departe cea mai cunoscuta vodka din Lituania și a doua vodka importată în Polonia, o țară mare consumatoare de vodka. Producătorul MV Group și-a început activitatea de acum mai bine de un secol, încă din anul 1906. MV Group este, de asemenea cel mai mare exportator de băuturi alcoolice și unul dintre cei importanți din Lituania, având o adevărată istorie in spate. În România, Kara Distrib SRL este importatorul produselor MV Group si se vinde online prin MagazinBauturiOnline.ro

Stumbras Vodka Raspberry

Stumbras Vodka Raspberry este produs prin amestecarea distilatului de cereale rectificat, apa, suc de zmeura si alte ingrediente, conferind băuturii culoarea speciala de zmeura si o aroma plăcută și răcoritoare. Filtrarea finala a acestui tip de vodka, se realizează printr-un procedeu complex de filtrare astfel încât produsul final sa fie unul cu adevărat calitativ. La final, produsul finit este transportat spre îmbuteliere, proces in timpul căruia, câteva de fructe de pădure sunt plasate manual in fiecare sticla, conferind băuturii culoarea speciala de zmeura si o aroma plăcută și răcoritoare. Concentrația alcoolica este de 40% si temperatura ideala de servire este cuprinsă intre 4 – 8° C.



Vodka Stumbras Pure

Vodka Stumbras Pure este o vodca pura prin excelenta, care trece printr-un proces de dubla filtrare pentru o perioada mai lungă. Acesta este modul în care” Stumbras Pure” este cea mai pură vodka care se distinge printr-o transparenta extraordinara si un gust deosebit de bland dar specific pentru o vodka de calitate. Si in cazul acesta, concentrația de alcool este de 40°.

Stumbras Vodka

Stumbras Vodka cu denumirea anterioară Stumbras Vodka Centenary este un produs lansat cu ocazia aniversarii de 100 de ani a distileriei Strumbras. Vodka este produsa in conformitate cu metodologia clasica care a fost aplicata încă de pe vremea Rusiei țariste. Băutura are o claritate excelenta, cristalina, o aroma ușoară dar specifica de cereale. De asemenea, in interiorul sticlei putem observa un spic de grau plasat special manual de specialiștii distileriei. Se recomanda servirea băuturii in mod tradițional la o temperatura de 5-10 ° Celsius, într-un pahar shot si are un conținut alcool de 40%.

Vodka Stumbras Quince Flavoured Gutuie

Vodka Stumbras Quince Flavoured este o vodkă speciala, fiind inspirata din rețete străvechi utilizând un fruct poate neobișnuit pentru mulți dintre consumatori. Este utilizat in aceasta rețeta atât suc natural de gutui, cat si bucăți ale fructelor, astfel încât aroma specifică dulce-acrișoara a fructelor, sa-si poată face simțită prezența. Vodka Stumbras Quince Flavoured este vodka ideala pentru mixuri de cocktail-uri si poate reprezenta un adevărat răsfăț pentru petrecăreții serilor de vara care doresc o băutură alcoolica răcoritoare de calitate.

Stumbras Vodka Cranberry

Stumbras Vodka Cranberry este o vodka pentru care producătorii au selectat special fructele si au introdus manual afine roșii naturale, denumirea populara pentru aceste fructe fiind cel de merisoare. Sucul de merisoare dau băuturii o culoare bogata, un gust plăcut si mirosul pădurii de toamna. Stumbras Vodka Cranberry este produs obținut prin amestecarea alcoolului de cereale rectificat, apa, suc de afine rosii si alte ingrediente iar filtrarea finala se realizează printr-un proces special de filtrare. La final, produsul este transportat pentru procesul de îmbuteliere, moment in care sunt introduse acele afine roșii, pas extrem de important pentru a definii Stumbras Vodka Cranberry.

Pachet Stumbras Family 5 in 1

Daca doriți sa experimentați cele mai plăcute senzații sau pur si simplu doriți cate o băutură spirtoasă perfecta pentru toata lumea, atunci puteti opta pentru un pachet Stumbras Family 5 in 1, pachet care conține toate băuturile prezentate anterior, un pachet special conceput pentru acele persoane care își doresc sa savureze o vodka cu totul deosebita, toate acestea fiind disponibile la numai un click distanta, accesând magazinul online Magazinbauturionline.ro.

Articol scris de Sandu Dîcă



PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Mărturisiri în premieră: „Am văzut-o dezbrăcată pe Serena Williams în vestiar. Am fost șocată o săptămână”

Playtech.ro Selly, umilit de Mircea Badea! Cum a putut să-l facă de râs la TV

Observatornews.ro Râuri de lacrimi şi amenzi în casa Duduienilor, la comemorarea lui Emi Pian. Adi Minune şi Florin Salam i-au făcut pe toţi să plângă

HOROSCOP Horoscop 1 martie 2021. Peștii se pot simți păcăliți, înșelați de unii dintre cei din anturajul apropiat

Știrileprotv.ro Șoșoacă l-a atacat pe Orban, provocând râsete: ”Nu știam că știți să numărați până la 1 minut”

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021

PUBLICITATE Știi câți bani câștigi de fapt? Cum să calculezi diferența dintre venitul „în mână” și venitul „în buzunar” (Publicitate)