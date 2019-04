(Publicitate) Vrei să fii sexy când faci sport? Află 5 trucuri HOT!

Însă realitatea este că, cu un strop de efort, și tu poți arăta mai mult decât ispititor atunci când trudești la sală sau când alergi în parc. Nu mai privi mersul la sală ca pe o corvoadă și convinge-te că poți arăta fabulos și atunci când alergi pe bandă. Nu trebuie decât să îți echipezi geanta de sală cu câteva articole must-have și să aplici unele dintre secretele femeilor ce par scoase din cutie și atunci când fac sport! Uite la ce ne referim!

Folosește BB cream!

Fondul de ten nu are ce căuta la sală! Oricât de profi va fi, acesta nu va face față afluxului transpirației și va curge inestetic pe fața ta afectată de efort. Cu totul altfel stau lucrurile cu un BB cream de calitate. Produsul hidratează, uniformizează tenul și estompează micile imperfecțiuni, astfel că vei arăta fabulos fără să te temi că după yoga vei ieși relaxată, dar cu dâre inestetice pe față. Aplică acasă, înainte să pleci la sală, ca să te asiguri că intră în piele. După antrenament, fă un duș și folosește un al doilea strat de BB cream (însoțit de un corector, dacă ieși în oraș și vrei să arăți impecabil).

Alege echipamentul potrivit!

Preocuparea tot mai acută pentru sport și pentru un stil de viață sănătos a determinat brandurile de fashion să introducă în colecțiile lor hanorace cool, bustiere sexy și adidași care mai de care mai colorați. Acum îmbrăcămintea de sală a devenit atât de fancy încât a dat naștere stilului atleisure, cucerind inclusiv moda străzii. Dacă preferi în continuare colanții negri și topurile în aceeași culoare timeless, despre care știi că subțiază și tonifică, măcar alătură-le o pereche de pantofi sport colorați. Aceștia vor fi pata vibrantă de care are nevoie outfitul tău, dar au și efect de stimulare a psihicului, de intensificare a voinței și de îmbunătățire a dispoziției: cu alte cuvinte, exact atitudinea de care ai nevoie la sală. Te-ai fi gândit vreodată că adidașii tăi dragi te pot ajuta să faci mai bine față efortului?

Găsești unii dintre cei mai frumoși pantofi sport de damă aici! Mizează nu numai pe un format confortabil, cu o talpă care să susțină bine piciorul și materiale ușoare, care lasă piciorul să respire, dar și pe un design cât se poate de cool. Accentele de roz-neon sunt must-have acum!

Pantofi sport gri inchis cu roz neon Catia

Folosește apă termală

Deși sportul îmbunătățește aspectul pielii, pe termen lung, nu suntem chiar cele mai fericite de cum ne arată pielea imediat după antrenament sau în timpul său. Nu putem contesta că aceasta deprinde o strălucire sănătoasă, însă e în același timp roșie, transpirată și evident deranjată. Deshidratarea e un alt risc la care te supui acum! Cea mai bună soluție? Apa termală, pulverizată pe piele imediat după ce termini ora de mișcare. Acest produs nu doar că hidratează și reechilibrează tenul, dar îi și conferă prospețime și te va face să arăți mai bine. Iar efectele sunt indiscutabile!

Optează pentru coafura potrivită!

Îți prinzi părul neglijent la spate și gata, considerând că nu are niciun rost să îl aranjezi din moment ce oricum se va strica atunci când depui efort? Amintește-ți cât de bine arăta Kim Kardashian cu ale sale boxer braids, pregătită pentru a se menține în formă. Cozile împletite arată fabulos atunci când faci efort, accentuându-ți senzualitatea și puterea. O coadă de cal înaltă îți va nuanța de asemenea trăsăturile și are și un efect lejer de lifting facial. De asemenea, ține cont de faptul că o poți stiliza ușor: câteva onduleuri lejere sau o spumă pentru volum aplicată la rădăcină îți vor da un look sexi de amazoană. O altă idee victorioasă? Un coc în vârful capului!

Accentuează-ți privirea!

Dacă nu ai ochi adânci și gene de păpușă de la mama natură, poți ajunge să suferi atunci când faci sport. Cel mai adesea, machiajul de la sală diferă dramatic de look-ul de zi cu zi, în care ne conturăm privirea și ne evidențiem genele. De aceea, imaginea noastră lipsită de orice artificiu, cu gene rare, pleoape căzute sau riduri (sau orice alt inconvenient cu care te confrunți) poate avea efect devastator. Frumusețea naturală e întotdeauna de preferat, dar o fată inteligentă, plină de sex-appeal, știe că își poate multiplica darurile cu mici trucuri. Fotomodelele ne-au învățat să ne accentuăm privirea înainte de sală (sau atunci când ieșim și nu vrem să ne machiem) întorcându-ne genele cu un cleștișor sau folosind un ondulator special pentru gene. De asemenea, mascara rezistentă la apă e un truc infailibil atunci când vine vorba despre un look sexy când faci sport!

Aplică cele 5 trucuri pe care ți le-am amintit și vei arăta fabulos și atunci când depui efort. Poartă echipament stilat, folosește apă termală și un BB Cream, alege coafura potrivită și nu uita să îți accentuezi privirea: vei fi wow!