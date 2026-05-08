STB angajează avocați pentru a gestiona concedierile

Miercuri, 13 mai, consilierii Capitalei decid soarta a 800 de angajați de la STB. Proiectul de hotărâre aflat pe masă prevede alocarea a 32,2 milioane de lei exclusiv pentru salariile compensatorii necesare în cadrul unei restructurări de amploare, menită să reorganizeze schema de personal a societății de transport. relatează Buletin de București.

Lovită de un colaps financiar, compania de transport recurge la experți juridici externi. Aceștia vor avea misiunea de a supraveghea legalitatea concedierilor colective și de a reprezenta firma în instanță, într-o tentativă de a limita pierderile provocate de miile de potențiale litigii de muncă.

Miercuri, 13 mai, Consiliul General decide includerea sumei de 32,2 milioane de lei în bugetul STB pentru acest an. Fondurile sunt rezervate plății salariilor compensatorii pentru cei circa 800 de angajați care vor fi disponibilizați, conform noului plan de restructurare propus de conducerea societății.

Conducerea STB estimează că măsura va fi urmată de numeroase plângeri în instanță, anticipând că o mare parte dintre cei 800 de angajați concediați vor acționa compania în judecată.

Proiectul de hotărâre supus votului include și angajarea unor avocați externi, deoarece specialiștii actuali ai companiei nu ar putea gestiona volumul și complexitatea juridică a concedierilor masive.

Prin urmare, consilierii generali sunt chemați să aprobe plata unor consultanți externi care să garanteze că fiecare contract de muncă este desfăcut în deplină conformitate cu legea.

Starea financiară „critică” a societății

Concedierile de la STB sunt justificate prin starea financiară „critică” a societății. Direcția Economică subliniază că dificultățile au apărut în 2019 și s-au amplificat an de an, lăsând managementul fără alte pârghii de echilibrare a bugetului în afara reducerii masive de personal.

Restructurarea vizează 800 de persoane, prin plecări voluntare sau disponibilizări legale. Potrivit raportului, angajații vor beneficia de salarii compensatorii, însă plata acestora nu se va face într-o singură tranșă, ci va fi eșalonată lunar, conform unei proceduri de încetare a raporturilor de muncă menționate explicit în document.

Societatea de Transport București (STB) pierde constant angajați din zona operativă, cei care asigură efectiv transportul public, în timp ce structura administrativă rămâne aproape neschimbată.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, recent, într-o conferință de presă, că Societatea de Transport București (STB) este „extrem de ineficientă” și a cerut reducerea cheltuielilor și a costurilor. Edilul susține că, în lipsa unor măsuri interne de eficientizare, compania ar putea ajunge în insolvență.





