Cum funcționează sarea?

Sarea de bucătărie (NaCl) are capacitatea de a absorbi umiditatea în anumite condiții, însă nu în mod nelimitat. Conform unui articol al jurnaliștilor sârbi de la Blic, parte a Ringier Media International, „sarea absoarbe vizibil vaporii de apă doar atunci când umiditatea relativă a aerului este mare”. În acest caz, se poate observa cum sarea devine umedă și formând grămăjoare.

Deși nu poate elimina complet umiditatea dintr-o cameră, sarea poate fi utilă în zonele unde condensul este mai pronunțat, cum ar fi pervazele ferestrelor.

Frunza de dafin – mai mult decât un parfum

Adăugarea frunzelor de dafin în vasul cu sare nu este doar o alegere estetică. Acestea conferă un miros plăcut și proaspăt spațiului din jurul ferestrei, reducând senzația de aer stătut. În plus, cercetările sugerează că uleiurile esențiale din dafin au proprietăți antifungice.

Deși nu reprezintă o soluție pentru eliminarea mucegaiului, acest ingredient poate contribui la prevenirea unor probleme recurente cauzate de umiditate.

Cum să pregătiți soluția de sare și foi de dafin

Pentru a realiza acest truc rapid, urmați acești pași simpli:

Folosiți o caserolă mică și plată. Adăugați 3-5 linguri de sare (de bucătărie sau marină). Includeți 1-2 frunze de dafin, pe care le puteți rupe ușor pentru a intensifica aroma.

Plasați vasul pe pervaz, cât mai aproape de zona în care condensul este pronunțat. Asigurați-vă că recipientul este stabil și nu poate fi accesat de copii sau animale de companie. Verificați periodic amestecul.

Dacă sarea devine prea umedă și formează grămăjoare, o puteți usca în cuptor și reutiliza sau o puteți înlocui. Acest mic experiment vă poate ajuta să evaluați nivelul umidității: dacă sarea se aglomerează rapid, umiditatea din cameră este mai ridicată decât se crede.

Cum scapi de condens în casă, pe timp de iarnă

Deși metoda cu sare și dafin este un ajutor util, reducerea umidității necesită măsuri constante. Este esențial să ștergeți apa acumulată pe geamuri și pe pervazuri, pentru a preveni formarea mucegaiului. Conform specialiștilor, „umiditatea stagnantă timp de mai mult de două zile crește riscul de apariție a mucegaiului”.

În bucătărie, utilizarea capacelor în timpul gătitului și pornirea hotei sunt soluții eficiente. După duș, aerisiți intens baia pentru a reduce umiditatea. Monitorizați nivelul de umiditate cu ajutorul unui higrometru – ideal este să mențineți valorile între 30-50%, fără a depăși 60%.

Când este nevoie de soluții mai serioase? Dacă problema umidității persistă pe tot parcursul anului, iar mucegaiul sau pereții umezi sunt frecvent întâlniți, metodele simple precum vasul cu sare nu vor fi suficiente.

În astfel de cazuri, este recomandat să verificați izolarea locuinței, să îmbunătățiți ventilarea sau să analizați posibilele defecțiuni ale ferestrelor.

Trucul cu sare și dafin nu este o soluție magică, dar poate fi un semnal util: dacă sarea se aglomerează rapid, este momentul să intensificați aerisirea și să uscați mai bine ferestrele. Prin adoptarea unor obiceiuri simple, puteți reduce semnificativ condensul și preveni efectele neplăcute ale umidității.

