Ce-și face cuibul în suflet

Și cântă un cântec fără cuvinte

Și nu se oprește

Niciodată”.

O strofă din inconfundabila poetă americană Emily Dickinson. Venind din secolul al XIX-lea, a traversat în glorie secolul XX și zăbovește în secolul nostru spre a se îndrepta către următoarele.

Eu cred că Emily Dickinson este cea mai importantă poetă din toate timpurile. Mi-o închipui ca pe o vietate cu pene, care s-a cuibărit în sufletul umanității.

Cuvintele ei sunt aripile ei…

O invoc în aceste zile în care, din cenușa grijilor cotidiene, speranțele noastre renasc, zile în care ne îngăduim răgazul convorbirii cu noi înșine. Zile a căror strălucire ne descoperă minunea că suntem.

Emily Dickinson, o sărbătoare de om, care ne dăruiește strălucirile artificiilor spiritului său:

Emily Dickinson

POMUL DE CRĂCIUN, ÎN INTERPRETĂRI CELEBRE. Caricaturistul canadian John Atkinson a avut ideea ingenioasă de a-și imagina cum ar arăta pomii de Crăciun ai unor mari artiști. Cred că încercarea a ieșit mai bine decât ar fi putut spera unii dintre ei:

TIKTALK. EU ȘI TU – ARIPILE. Ceea ce vedem este pur și simplu iubire. Dacă vrem să traducem în vorbe și mai mari, ce vedem e zborul speranței. Fără două aripi nu există zbor, nici fără iubire – speranță. Prima iubire, curată ca prima zăpadă:

CEL MAI CÂNTAT IMN DIN LUME. „Amazing Grace” (Uimitorul Har) este imnul Țării Speranța. Cel mai cântat, cel mai recunoscut, de la primul acord. Cel mai faimos imn din lume. Unul care face din mapamond un spațiu al speranței. Credința că orbii vor vedea, iar cei rătăciți își vor regăsi drumul spre casă este definiția însăși a eternului uman. Inteligența artificială nu este o gândire, ci un limbaj. Și chiar dacă i se va lipi și un suflet, acela nu va putea simți măreția speranței. Trebuie să treci prin suferință ca în cuibul sufletului tău să se așeze speranța.

