Lucas se întorcea acasă de la serviciu

Potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Poliție din Zion, obținut de publicația People, Lucas se întorcea acasă de la serviciu când a fost lovit mortal de vehiculul condus de McCarty-Wroten.

Conform comunicatului, mai mulți membri ai publicului au semnalat poliției un videoclip de pe TikTok care ar arăta-o pe McCarty-Wroten transmițând live în timp ce conducea vehiculul în momentul accidentului. Investigațiile ulterioare au confirmat autenticitatea videoclipului.

Analiza telefonului său mobil, predat de către avocatul său, a arătat că videoclipul a fost înregistrat la data și ora accidentului. O investigație a publicației The Guardian a relevat că videoclipul era o înregistrare a unei transmisiuni live de pe contul „Tea_Tyme_3”. În material, McCarty-Wroten pare să vorbească, iar un zgomot puternic se aude în fundal.

„F–, f–, f– … tocmai am lovit pe cineva”, ar fi spus șoferița.

Contul a devenit privat după incident

După incident, contul menționat a devenit privat, iar secțiunea de biografie care preciza că utilizatorul era din Zion a fost ștearsă.

Biroul Procurorului din Lake County a emis un mandat de arestare pentru acuzațiile de omor prin imprudență și utilizarea unui dispozitiv electronic în timpul conducerii, iar McCarty-Wroten a fost arestată imediat de polițiștii din Zion.

Influencerița a fost văzută încercând să părăsească locuința înainte de arestare

Potrivit comunicatului, înainte de arestare, aceasta a fost văzută încercând să părăsească locuința cu mai multe bagaje.

În ziua accidentului, Lucas tocmai își terminase tura la un magazin alimentar din apropiere și se îndrepta spre casă, în Beach Park. El a fost lovit de vehicul la o intersecție în timp ce încerca să traverseze strada.

Incidentul a avut loc la ora 17.46, iar echipajele de poliție și pompieri din Zion au sosit rapid la fața locului. Lucas a fost transportat de urgență la Vista Medical Center, însă a fost declarat decedat ulterior.

McCarty-Wroten a cooperat inițial cu autoritățile

Șoferița, identificată ca fiind McCarty-Wroten, a rămas la locul accidentului și a cooperat inițial cu autoritățile. În mașină se afla, de asemenea, un minor de 8 ani. Ea a însoțit voluntar polițiștii la sediul departamentului, unde a dat o declarație și a fost supusă testelor de sânge și urină.

Totuși, inițial a refuzat să permită verificarea telefonului său mobil. McCarty-Wroten le-a declarat polițiștilor că a crezut că semaforul arăta verde în momentul în care a intrat în intersecție și că nu l-a observat pe Lucas traversând strada.

Investigațiile ulterioare, bazate pe analiza scenei și pe înregistrările video ale companiilor din zonă, au arătat că vehiculul condus de McCarty-Wroten mergea spre sud prin intersecție, în timp ce semaforul pentru acea direcție era roșu.

Mașina se deplasa cu o viteză apropiată de limita legală de 35 mile pe oră și nu a părut să încetinească sau să schimbe direcția înainte de impactul cu Lucas.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE