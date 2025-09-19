RADAr CULTURAL. Departele nostru, aproapele

Visăm la un alt eu, într-un alt spațiu, iar arta și literatura le inventează pentru noi. Fac în așa fel încât departele spre care tânjim să ni-l aducă aproape.

Departele nostru devine aproapele. Numele lui e fantezia. Este de ajuns să deschidem colivia minții în care o ținem închisă și fantezia se ridică în zbor planat deasupra realității.

Ne putem imagina că suntem oricine, oriunde. Este marele dar cu care a fost înzestrată condiția umană. A te reinventa și a inventa lumi înseamnă a te lua la întrecere cu Dumnezeu. O competiție pe care Creatorul a acceptat-o de la bun început, înzestrându-ne cu libertate deplină.

Cât timp ținem departele aproape, nu există riscul de a ne rătăci de noi înșine.

Actorul, prin meseria lui, se transpune total, niciodată definitiv. Când interpretează un rol este asemenea somnambulilor. Nu-l strigați pe numele adevărat, s-ar putea trezi și ar putea cădea de pe acoperișul fanteziei sale.

Din fericire, avem atâtea destinații atunci când realitatea strânge chingile până la sufocare. Putem evada, fără să părăsim incinta, spre destinații fabuloase, spre Țara Minunilor sau Țara Oglinzilor (lecturi ale copilăriei), în Orașul de Smarald, în Narnia, în Cetatea Soarelui, în Shambala – regatul mistic de pe piscurile Himalayei, de unde ți se descoperă întreaga lume sau putem intra direct în ciudatul triptic al lui Hieronymus Bosch, „Grădina Desfătărilor Pământești”, nimerind în zilele Facerii, după ce  Dumnezeu a despărțit apele de uscat:

Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh
Recomandări
Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh
Hieronymus Bosch, „Grădina Desfătărilor Pământești”
Hieronymus Bosch, „Grădina Desfătărilor Pământești”

„RĂTĂCITOR DEASUPRA MĂRII DE CEAȚĂ”. Acesta este numele unei capodopere a romantismului, semnată de pictorul german Caspar David Friedrich, în prima decadă a secolului al XIX-lea. Personajul de pe stânci stă cu fața spre propriile năluciri, învăluite într-o mare de ceață. A ieșit din sine spre a se întoarce în sine pe un alt drum. Explorează, autoexplorându-se. Se caută, însă – vorba unui mare filosof român, s-a și găsit de vreme ce se caută…

Caspar David Friedrich - Der Wanderer ber dem Nebelmeer
Caspar David Friedrich – Der Wanderer ber dem Nebelmeer

TALENTOTERRA. Mercur, Venus, Terra, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și, probabil, Pluto. Eu am descoperit-o pe a zecea. A zecea planetă de la Soare: Olga Tudorache, Talentoterra. Este locul magic pe care îl cutreier, sursa mea de energie, un tărâm al talentului căruia îi explorez încă toate fațetele. Planeta Olga Tudorache, al cărei zăcământ de geniu școala universală de actorie nu l-a exploatat încă. Talentoterra este și despre cum poți rămâne om, ridicându-te pe aripa măiestriei până în slăvi.       

RADAr CULTURAL. Departele nostru, aproapele
Olga Tudorache

TIKTALK. UNIVERSUL-OGLINDĂ. De cealaltă parte a Big-Bang-ului (explozia inițială care, potrivit ipotezei cosmologice, a născut universul nostru) există un univers-oglindă. Le explică pe toate, dezarmant de firesc, astronomul britanic din videoclip. Nu-i pătrund acestei teorii decât înțelesul poetic: există o realitate paralelă în care timpul curge invers, dinspre viitor spre trecut, unde nu îmbătrânim, ci întinerim. Suficient cât să ne stârnească dorința de a visa.    

 
 @astrolee_uk The mirror universe theory. #fyp #time #space #universe #science #physics #stemtok #astronomy #facts #parelleluniverse #strange #spooky ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

SHAMBALA. Atunci când a fost compus de regretatul Doru Stănculescu, cântecul acesta suna de-a dreptul subversiv. Oferea o alternativă, o scară de incendiu. Astăzi, când cercetătorii tocmai au reușit să transforme lumina în vibrații sonore, cântecul rămâne la fel de viu, traducând neistovita noastră zbatere spre năzuință:

Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”
Recomandări
Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri – Filme și seriale: Ariana Grande și Robert De Niro, într-o nouă comedie | Margot Robbie revine pe marile ecrane
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Viva.ro
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Jurnalista Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină”
Unica.ro
Jurnalista Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină”
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
Elle.ro
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
gsp
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
GSP.RO
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Cutremur în România astăzi, 19 septembrie 2025. Ce magnitudine a avut
Știri România 08:22
Cutremur în România astăzi, 19 septembrie 2025. Ce magnitudine a avut
Vorbitori de Top la Aspen European Strategic Forum, la București, pe19 septembrie 2025
Știri România 08:22
Vorbitori de Top la Aspen European Strategic Forum, la București, pe19 septembrie 2025
Parteneri
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
Fanatik.ro
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”
Stiri Mondene 18 sept.
Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Stiri Mondene 18 sept.
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Parteneri
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Elle.ro
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu și de ce s-au despărțit
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu și de ce s-au despărțit
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
GSP.ro
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
Hamilton dezvăluie de ce și-a vândut colecția de automobile: „Dacă îmi voi mai cumpăra o mașină, aceasta va fi!”
GSP.ro
Hamilton dezvăluie de ce și-a vândut colecția de automobile: „Dacă îmi voi mai cumpăra o mașină, aceasta va fi!”
Parteneri
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Mediafax.ro
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Emmanuel și Brigitte Macron vor să demonstreze în instanță că Prima Doamnă este femeie. Cine este influencerita care bagă “mâna ca foc” că soția președintelui Franței s-a născut bărbat
KanalD.ro
Emmanuel și Brigitte Macron vor să demonstreze în instanță că Prima Doamnă este femeie. Cine este influencerita care bagă “mâna ca foc” că soția președintelui Franței s-a născut bărbat

Politic

Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Politică 18 sept.
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Parteneri
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Spotmedia.ro
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
Fanatik.ro
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult