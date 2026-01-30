RADAr CULTURAL. Spiritele fierbinți ale gheții

Deși, în viziunea noastră și de la distanța care ne separă, arată ca niște eschimoși, locuitorilor Groenlandei nu le place să li se spună astfel. Au mândria că sunt inuiți. În limba lor (inuită, evident) cuvântul „inuk” înseamnă „om”. Iar „inuit” este pluralul – „oameni”. 

Cum să nu mă intereseze cultura celor care își spun, simplu, oameni? 

Așa m-am trezit rătăcind printr-o lume de povești și fantasme, care se ridică, precum aburii, ca o respirație fierbinte, din străfundurile calotei de gheață. Acolo, în străfunduri, îmi închipui imaginea înghețată, ca un stop-cadru, a unor păduri tropicale, rămase de la ultima glaciațiune.  

Una dintre cele mai interesante artiste ale Groenlandei este venerabila doamnă Aka Høegh (pictor, sculptor, grafician), care – în 78 de ani – n-a părăsit insula decat o singură dată, în tinerețe, când a studiat la Academia de Arte din Copenhaga. Tabloul ei, unde lumile se oglindesc una pe alta, este de o neverosimilă frumusețe:  

Un tablou reprezentand un delfin innotând in apele albastre ale Groenlandei
Tablou de Aka Høegh. Foto: antikvitet.net

TUPILAK – AL DOILEA SUFLET. Întreaga cultură inuită este traversată tiptil, din vremuri imemoriale până în zilele noastre, de niște spirite fierbinți, de-a dreptul incandescente – iuți la mânie, dar și degrabă săritoare în ajutorul oamenilor – atent conectate la viața comunității. Sunt figurinele tupilak. „Tupilak” în limba inuită înseamnă „suflet”. Fiecare are tupilak-ul său, care îl protejează și îi ține de cald. Fiecare om are acolo un al doilea suflet, un suflet de rezervă, spiritul unui strămoș care îl ghidează în vremurile zgribulite prin care trece. Sculptați în colți de narval (un fel de delfin din mările înghețate) sau în colți de morsă sau în coarne de ren, tupilaki apar sub forma unor ființe fantastice, mai multe într-una singură, susurând povești în urechile oamenilor și jucând toate rolurile. Metaforic vorbind, tupilaki sunt și un fel de teatru la purtător. Să nu ne lăsăm păcăliți de grimasele lor. Acestea exprimă accentuat stări de spirit, atitudini pe care le înțelege în profunzimea lor mitică doar un inuit. De pildă, a scoate limba, cum o face tupilakul din imagine, nu este un semn de aversiune la inuiți, ci o expresie a afecțiunii. 

RADAr CULTURAL. Spiritele fierbinți ale gheții
Figurinele tupilak. Foto: nordenbladet.com

TIKTALK. VERDE STRANIU. Pădurea aceasta n-ar trebui să existe, ne spune acest tânăr explorator modern cu alură de viking. Există totuși, iat-o, unde nu te aștepți, adaugă. În Groenlanda. Este încă o victorie a vieții. Verdele straniu al acestei păduri pare coborât din înalturi… 

 
 @miniminuteman This Forest Shouldnt Exist #travel #trees #tree #interesting #fact #funfact #cool #interesting #creepy #weird #strange #adventure #discovery #outside #outdoors #explore #nature #wildlife #hike #backpack #greenscreen #milorossi #miniminuteman #foryoupage #foryou #fypシ #fyp ♬ A.Vivaldi Concerto in F Minor L Inverno Allegro - AllMusicGallery

STRIGĂTE. Instrumentul tradițional al inuiților nu putea fi altul decât toba – strigăte din singurătățile înghețate. Prin intermediul tobei comunică la distanțe mari, cum altădată, prin părțile noastre, se aprindeau focuri. Toba este unul dintre simbolurile identității lor culturale. Cu o ramă din „lemn plutitor” – adus de ape – și membrana din piele de focă, legate prin tendoane de ren, instrumentul este o poveste în sine. Povestea Oamenilor… 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată în 2023 că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Viva.ro
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
Unica.ro
Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
Elle.ro
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
gsp
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
GSP.RO
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
Parteneri
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
Avantaje.ro
WOW, ce casă! A ieșit exact cum au visat! ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple și-au construit locuința visurilor, iar rezultatul e de revistă
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Vremea în perioada 2 februarie - 2 martie 2026. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru ultima lună de iarnă
Știri România 08:33
Vremea în perioada 2 februarie – 2 martie 2026. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru ultima lună de iarnă
Nicușor Dan nu știe când va merge la Donald Trump, în SUA, deși vizita a fost anunțată pentru începutul anului. Ce variante sunt
Știri România 08:26
Nicușor Dan nu știe când va merge la Donald Trump, în SUA, deși vizita a fost anunțată pentru începutul anului. Ce variante sunt
Parteneri
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Adevarul.ro
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Românul care l-a trădat pe Florin Prunea. Minciuna care i-a interzis transferul carierei în Serie A
Fanatik.ro
Românul care l-a trădat pe Florin Prunea. Minciuna care i-a interzis transferul carierei în Serie A
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur lookul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat”
Stiri Mondene 29 ian.
Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur lookul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat”
Cum se înțelege, de fapt, Ramona Olaru cu Dani Oțil și Răzvan Simion. „Ne-am acoperit toți, de multe ori”
Stiri Mondene 29 ian.
Cum se înțelege, de fapt, Ramona Olaru cu Dani Oțil și Răzvan Simion. „Ne-am acoperit toți, de multe ori”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
ObservatorNews.ro
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Libertateapentrufemei.ro
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Durere mare în familia lui Nicușor Dan. Bunica președintelui s-a stins din viață
KanalD.ro
Durere mare în familia lui Nicușor Dan. Bunica președintelui s-a stins din viață

Politic

Nicuşor Dan spune că este un act de curaj ca să accepte cineva să fie ministrul Educației după demisia lui Daniel David
Politică 07:22
Nicuşor Dan spune că este un act de curaj ca să accepte cineva să fie ministrul Educației după demisia lui Daniel David
Curtea de Apel București este așteptată astăzi să dea verdictul în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, după două amânări
Politică 07:03
Curtea de Apel București este așteptată astăzi să dea verdictul în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, după două amânări
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
România a pierdut lupta cu Ungaria în clasamentul UEFA! Ce înseamnă, de fapt, eliminarea FCSB din Europa League
Fanatik.ro
România a pierdut lupta cu Ungaria în clasamentul UEFA! Ce înseamnă, de fapt, eliminarea FCSB din Europa League
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool
Spotmedia.ro
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool