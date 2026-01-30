CTP a precizat că partidul condus de Sorin Grindeanu are o relație bună cu șeful statului, dar lucrurile stau diferit cu premierul Bolojan, care este și președintele PNL.

„Nu m-ar mira deloc ca Nicușor Dan să facă un compromis cu PSD. Domnul Grindeanu se înțelege foarte bine cu domnul Nicușor Dan, i-a dat și dreptate, a spus că foarte bine a făcut când a spus că nu trebuie mărit TVA. Deci e de partea domnului Nicușor Dan, așa a spus. Domnul Băluță a fost, de asemenea, de partea domnului Nicușor Dan”, a spus Cristian Tudor Popescu pe 27 ianuarie, la B1TV.

Și a continuat: „Are relații foarte bune cu PSD domnul Nicușor Dan. În schimb, cu domnul Ilie Bolojan eu nu l-am văzut niciodată ieșind pur și simplu să-l susțină explicit, arătând de ce e necesar ce face Bolojan, deși este crud, este dureros, dar este necesar, și să spună că el, în calitate de președinte, îl susține pe domnul Ilie Bolojan pe care l-a numit prim-ministru. Niciodată n-a făcut lucrul ăsta și nici n-are de gând s-o facă”.

În acest context, gazetarul a concluzionat: „Și poate să vină momentul în care îl va sacrifica pe Ilie Bolojan domnul Nicușor Dan. Păstrează asta în mânecă”.

Amintim că situația politică este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a admis că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

În acest context, pe 27 ianuarie, Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD.

Însă nu doar PSD este contra lui Bolojan, ci și o parte din propriul partid, iar nemulțumirile în PNL sunt reale și publice. Primul care a vorbit a fost Hubert Thuma, lider influent în PNL, care a ieșit din umbră pe 9 ianuarie și a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Pe 26 ianuarie, Thuma și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan, referindu-se la bugetul pentru 2026 care se discută.

Mai mult, pe 19 ianuarie, Libertatea a anunțat că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, i-a cerut premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, în ședința de la Vila Lac, să corecteze două măsuri luate de Guvern contra celor vulnerabili. Prima doleanță a vizat eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici, în special pentru pacienții oncologici. A doua cerere s-a referit la eliminarea oricărei prevederi care permite reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Ilie Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Iar faptul că nemulțumirile în PNL cresc și că nu au fost cazuri singulare a fost evidențiat și de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a dat semnalul revoltei împotriva lui Bolojan și a spus că „din momentul ăsta voi vorbi”.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.



