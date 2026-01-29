Wärtsilä-Sulzer 14RT-Flex96-C, cel mai mare motor cu ardere internă din lume

Ai auzit vreodată de Wärtsilä-Sulzer 14RT-Flex96-C? Potrivit autovisie.nl, este cel mai mare și mai puternic motor cu ardere internă construit vreodată și oferă performanțe greu de imaginat. Forța sa este de aproape 7.000 de ori mai mare decât cea a unui Ferrari F80.

Motorul 14RT-Flex96-C a fost dezvoltat de constructorul finlandez Wärtsilä. Cea mai impresionantă versiune are paisprezece cilindri și a fost pusă pentru prima dată în funcțiune în 2006, pe un portcontainer de aproape 400 de metri lungime, numit Emma Mærsk. Un astfel de motor uriaș poate fi găsit exclusiv pe cele mai mari nave de marfă din lume. Chiar dacă vorbim despre tehnologie navală și nu auto, dimensiunile și performanțele acestui colos nu pot fi ignorate.

Peste 13 metri înălțime și un cuplu de 7.000 de ori mai mare decât al unui Ferrari F80

Wärtsilä-Sulzer 14RT-Flex96-C este un motor diesel în doi timpi, supraalimentat, cu dimensiuni colosale.

În configurația sa cu paisprezece cilindri în linie, motorul are o lungime de 26,7 metri și o înălțime de 13,5 metri, comparabilă cu un bloc de patru etaje. Greutatea totală ajunge la aproximativ 2.300 de tone, dintre care nu mai puțin de 300 de tone revin arborelui cotit.

Dimensiunile cilindrilor sunt la fel de impresionante: fiecare are un diametru de 96 de centimetri și un volum de aproape 1.827 de litri.

În total, capacitatea cilindrică a motorului ajunge la aproximativ 25.600 de litri.

Fiecare piston cântărește aproximativ 5,5 tone, iar cursa acestuia este de 2,5 metri. Din cauza dimensiunilor uriașe, pistoanele nu se pot mișca la viteze comparabile cu cele ale motoarelor auto. Turația motorului variază între 15 și 102 rotații pe minut. Chiar și așa, viteza medie de deplasare a pistoanelor este de 8,5 metri pe secundă.

Consumă 7.500 de litri de motorină pe oră

Puterea maximă a motorului Wärtsilä-Sulzer 14RT-Flex96-C este de aproximativ 109.000 de cai putere. Și mai impresionant este cuplul: motorul poate genera până la 7,6 milioane de newton-metri. Prin comparație, Ferrari F80 dezvoltă un cuplu de 1.092 Nm.

Motorul este echipat cu un sistem de injecție Common Rail, iar la fiecare ciclu sunt injectate aproximativ 160 de grame de combustibil în fiecare cilindru. Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook Marine Engineering, inginerul Salem Ajmi susține că motorul consumă aproximativ 7.500 de litri de motorină pe oră atunci când este complet încărcat, o navă capabilă să transporte mărfuri de până la 10.000 de tone putând atinge cu ușurință viteze de peste 46 km/pe oră.

În ciuda dimensiunilor sale uriașe, motorul este apreciat pentru eficiență. Wärtsilä-Sulzer 14RT-Flex96-C reușește să transforme peste 50% din energia combustibilului în energie mecanică. Prin comparație, majoritatea motoarelor cu ardere internă utilizate în automobile au un randament de aproximativ 30%.