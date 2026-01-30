În ce privește precipitațiile, acestea vor fi în cantități normale la începutul și la sfârșitul intervalului, în rest vor fi abundente, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 9 februarie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și local în cele sudice, dar și mai coborâte în extremitatea de nord-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Precipitațiile vor fi local absente în zonele montane, iar în restul teritoriului vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Recent, ANM a emis o atenționare generală cod galben de ploi torențiale, polei, vijelii, ger și temperaturi extreme, valabilă în următoarele patru zile.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 16 februarie 2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații vor fi abundente la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice.

Cum va fi vremea în săptămâna 16 – 23 februarie 2026

Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Precipitațiile estimate pentru această perioadă vor fi ușor abundente în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 februarie – 2 martie 2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, astfel că începutul primăverii vine cu o vreme caldă.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Meteorologii analizează scenariul unei ierni foarte reci pe continent, pe fondul unui vortex polar mai slab decât în mod normal, fenomen ce ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens.

