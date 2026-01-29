Pomenite în slujbe și venerate

Numele lor vor fi pomenite în slujbe, viețile lor vor fi studiate și venerate, contribuind la o mai profundă înțelegere a spiritualității ortodoxe românești. Printre acestea se regăsesc soțiile domnitorilor Constantin Brâncoveanu și Neagoe Basarab, precum și mamele a doi sfinți: Calinic de la Cernica și Andrei Șaguna.

Slujba oficială de proclamare a canonizării are loc vineri, 6 februarie, în Catedrala Patriarhală și va fi săvârșită de toți membrii Sfântului Sinod, în frunte cu Patriarhul Daniel.

Canonizarea soțiilor unor domnitori importanți precum Constantin Brâncoveanu (care este el însuși sfânt martir, împreună cu fiii săi) și Neagoe Basarab (un domnitor pios, cunoscut pentru învățăturile sale spirituale) subliniază rolul lor nu doar ca figuri regale, ci și ca piloni spirituali, patroni ai culturii și ai credinței în epocile respective.

Rolul educației creștine în familie

Recunoașterea mamelor unor sfinți precum Calinic de la Cernica și Andrei Șaguna evidențiază rolul fundamental al educației creștine în familie.

De asemenea, pe listă se mai află Nazaria – prima stareță a mănăstirii Văratic, Blandina Gobjila, învățătoare, deportată 15 ani în Siberia, precum și schimonahia Elisabeta Lazăr, de la Mănăstirea Pasărea.

„Avem și în comunism, dar și acum, foarte mulți bărbați și foarte multe femei, poate chiar mai multe, statistic, oameni care se califică la sfințenie. Faptul că Ortodoxia recunoaște că femeile pot fi sfinte ar putea să fie începutul unei campanii anti-violență în familie”, spune teologul Radu Preda.

Biserica și Armata continuă să fie instituțiile în care românii au cea mai mare încredere, conform rezultatelor celei de-a VII-a ediții a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizată în perioada 12-15 ianuarie 2026. Sondajul, desfășurat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro și în parteneriat cu Strategic Thinking Group, reflectă tendințele de opinie ale populației din România.



