Cele mai importante sfaturi pentru micul dejun

Micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei, oferind organismului energia necesară pentru a începe ziua și având un impact direct asupra sănătății intestinului. Potrivit portalului de știri Schweizer-illustrierte.ch, un mic dejun echilibrat este esențial pentru menținerea unui microbiom intestinal sănătos, care joacă un rol crucial în sistemul nostru imunitar.

Specialiștii au recomandat, de-a lungul timpului, o serie de sfaturi importante pentru o viață echilibrată și pentru un mic dejun sănătos.

Există trucuri care ne pot ajuta să avem o zi mai bună și pot fi aplicate încă de la prima masă, așa cum există câteva greșeli și alimente pe care să nu le consumi la micul dejun. Acestea pot strica starea pentru următoarele 24 de ore dacă nu sunt respectate la prima masă a zilei. De la alcool, la mâncatul în grabă sau chiar la unele produse din carne ce ar fi mai bine să le evităm, experții le-au trecut pe toate pe listă.

Greșeala pe care multă lume o face înainte de micul dejun

Primul lucru pe care specialiștii recomandă să-l evităm este graba. În diminețile aglomerate, mulți tind să mănânce în grabă, dar acest obicei pune sistemul digestiv sub stres inutil. Recomandarea ce mai potrivită este să ne trezim cu câteva minute mai devreme și să începem ziua într-un mod relaxat, benefic atât pentru corp, cât și pentru minte.

Ce alimente ar fi bine să eviți la micul dejun

Carnea roșie este printre produsele pe care mai bine nu le-am consuma la micul dejun. Deși baconul și cârnații sunt preferați de mulți la micul dejun, consumul excesiv al acestora poate afecta negativ flora intestinală, ducând la tulburări digestive și probleme cardiace. Este recomandat să optați pentru alternative mai ușoare.

Gogoșile, croissantele sau clătitele, deși delicioase, nu sunt aliații sănătății intestinale. Acestea conțin cantități mari de grăsimi, făină rafinată și zahăr, care pot provoca inflamații în intestin.

Alcoolul este un alt produs pe care mai bine l-am evita la micul dejun. Un pahar de prosecco la brunch poate părea o idee bună, însă consumul frecvent de alcool dimineața încetinește digestia și deshidratează organismul.

Ce alimente sunt recomandate la micul dejun

Începeți ziua cu un pahar de apă, fie rece, fie călduță. Acest obicei simplu rehidratează corpul după somn și stimulează digestia în mod natural.

Produsele lactate fermentate, cum ar fi iaurtul, chefirul sau sana, conțin bacterii lactice cu efect probiotic. Acestea contribuie la echilibrul florei intestinale și întăresc sistemul imunitar al intestinelor.

Fulgii de ovăz, fie sub formă de terci, fie ca ingredient în musli, sunt un adevărat superaliment. Datorită conținutului ridicat de fibre, aceștia aduc numeroase beneficii pentru organism și susțin sănătatea microbiotei intestinale și oferă o senzație de sațietate de lungă durată.

Un mic dejun cald poate fi completat perfect de ouă, pregătite sub formă de omletă, ouă fierte sau ochiuri. Acestea sunt bogate în nutrienți esențiali, precum folatul și zincul, și oferă proteine de calitate superioară.

Pentru cei care se confruntă cu probleme digestive, semințele de in sunt un aliat de nădejde. Lăsate la înmuiat peste noapte și adăugate în musli, acestea ajută la ameliorarea constipației și oferă organismului acizi grași Omega-3 și fibre prețioase.

Optând pentru aceste obiceiuri sănătoase la micul dejun, ne putem ajuta organismul să funcționeze optim pe parcursul zilei, contribuind astfel la o stare generală de bine și la o sănătate pe termen lung.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
„Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme. Lucrare de „împăcare” a unui cuplu, taxată cu aproape 90.000 de euro
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Viva.ro
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
Unica.ro
Wow, cât de frumoasă poate fi Irina, la 24 de ani! Fiica lui Crin Antonescu este extrem de discretă, dar a făcut o excepție și a postat în online o poză în care apare împreună cu tatăl ei!
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Elle.ro
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
gsp
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
Opinie| „Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
GSP.RO
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
Parteneri
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Oana Ioniță, verdict decisiv după războiul pe copil cu fostul soț! Fiul de 11 ani, scos din mijlocul scandaluli! Neașteptat ce a decis instanța
Ultima oră! A murit concurenta de la “Chefi la cuțite”. Echipa e în șoc, colegii sunt devastați! Vedeta care a făcut anunțul tragic: “A fost implicată într-un accident de mașină și a murit...”
Avantaje.ro
Ultima oră! A murit concurenta de la “Chefi la cuțite”. Echipa e în șoc, colegii sunt devastați! Vedeta care a făcut anunțul tragic: “A fost implicată într-un accident de mașină și a murit...”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Cătălin Cherecheș „forțează” poarta pușcăriei cu o hotărâre a Înaltei Curți. Judecătorii: „Deciziile instanței supreme nu sunt legi”
Exclusiv
Știri România 10:00
Cătălin Cherecheș „forțează” poarta pușcăriei cu o hotărâre a Înaltei Curți. Judecătorii: „Deciziile instanței supreme nu sunt legi”
O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” a murit. Chef Ștefan Popescu îi dăduse cuțitul de aur în 2025
Știri România 09:49
O fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” a murit. Chef Ștefan Popescu îi dăduse cuțitul de aur în 2025
Parteneri
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Adevarul.ro
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
„Rămâne Kopic la Dinamo dacă ia titlul?”. Răspunsul clar al lui Andrei Nicolescu
Fanatik.ro
„Rămâne Kopic la Dinamo dacă ia titlul?”. Răspunsul clar al lui Andrei Nicolescu
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Magda Pălimariu, primele declarații despre divorțul de Piticu de la Simplu. Puțin au știut despre căsătoria lor. „Nu este o experiență ușoară”
Stiri Mondene 10:45
Magda Pălimariu, primele declarații despre divorțul de Piticu de la Simplu. Puțin au știut despre căsătoria lor. „Nu este o experiență ușoară”
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Stiri Mondene 09:42
Cum mai plătește Cătălin Măruță școala la care merge Eva Măruță, după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „De unde ai tu bani?”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
ObservatorNews.ro
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Libertateapentrufemei.ro
Viorica de la Clejani, mesaj cutremurător în miez de noapte! ”Mă lepăd! Pentru mine nu mai există!” Decizia e luată și nu mai poate fi întoarsă din drum! Paharul s-a umplut!
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Redactia.ro
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Răsturnare de situație în cazul tragediei din Timiș. Microbuzul nu avea sistem de asistență
KanalD.ro
Răsturnare de situație în cazul tragediei din Timiș. Microbuzul nu avea sistem de asistență

Politic

Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor”
Politică 10:16
Nicușor Dan s-a răzgândit în privința șefilor SRI și SIE: „Cel mai bine este să fie din afara partidelor”
Cristian Tudor Popescu a remarcat că Nicușor Dan nu îl susține pe Ilie Bolojan: „Poate îl va sacrifica”
Politică 09:33
Cristian Tudor Popescu a remarcat că Nicușor Dan nu îl susține pe Ilie Bolojan: „Poate îl va sacrifica”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Cristela Georgescu câștigă procesul cu ANRP. Statul român, obligat să deblocheze despăgubirile cerute de familia soției liderului suveranist
Fanatik.ro
Cristela Georgescu câștigă procesul cu ANRP. Statul român, obligat să deblocheze despăgubirile cerute de familia soției liderului suveranist
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool
Spotmedia.ro
Teroare publică în baza legii sharia: Cuplu biciuit de 140 de ori pentru adulter și consum de alcool